Калужане выиграли шесть медалей на соревнованиях по плаванию

На Кубке России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата успеха добились представители спортивной школы «Труд».

Соревнования прошли в городе Раменское. Туда приехали 198 пловцов из 42 регионов России.

Полина Талалаева взяла «золото» на 50 метрах баттерфляем и «бронзу» на 50 метрах вольным стилем.

У Анастасии Голубковой «серебро» на 50 метрах на спине, а также две бронзы на 50 и 200 метрах вольным стилем.

Апетнак Артенян взял «серебро» на дистанции 200 метров комплексом.

Ванесса Роленкова была пятой на дистанции 200 метров вольным стилем. Евгений Черников занял шестое место на дистанции 100 на спине.