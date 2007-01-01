Афиша Обнинск
В Калуге проходят два межрегиональных турнира по волейболу
Спорт

В Калуге проходят два межрегиональных турнира по волейболу

Дмитрий Ивьев
14.11, 13:04
13 ноября в областном центре стартовали соревнования среди девочек и мальчиков 2015-2016 годов рождения, сообщили в Минспорта.

В турнире принимают участия десять женских и шесть мужских команд. Участники уже провели часть матчей и готовятся к оставшимся играм.

Матчи проводятся в спортивном зале и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» (у девочек), а также в спортивных залах «Строитель» и «Динамо» (у мальчиков).

