В Калуге капитально ремонтируют здание спортивной школы
Спорт

В Калуге капитально ремонтируют здание спортивной школы

Дмитрий Ивьев
14.11, 11:52
Работы ведутся в «Торпедо» в переулке Малинники.

- Готовность объекта приближается к 50%, - рассказал в пятницу, 14 ноября, глава Калуги Дмитрий Денисов. - Уже выполнены демонтажные работы, засыпка пазух монолитного пола спортзала и устройство полусухой стяжки. На 90% сделана штукатурка и шпаклевка стен.

Вскоре запланированы монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и электроосвещения.

