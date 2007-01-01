Калужане выиграли медали на первенстве ЦФО по шахматам

На прошлой неделе Калуга принимала первенство Центрального Федерального округа по шахматам. С 3 по 6 ноября 202 спортсмена из 17 субъектов соревновались в классе быстрых шахмат. С 5 по 7 число наш город также принимал турнир по блиц и 189 участников из 15 субъектов.

Первое и второе место на счету Артура Авагяна из спортивной школы №5: спортсмен стал победителем в категории быстрых шахмат и обладателем серебряной медали по блиц (до 15лет).

Таким же комплектом медалей отметился Матвей Денисов из спортивной школы олимпийского резерва «Квант». На его счету «золото» в категории быстрых шахматах и «серебро» в зачете блиц (до 19 лет).

«Серебро» в женской категории быстрых шахмат до 15 лет на счету Яны Вагановой, выступающей за культурно-досуговый центр «Прометей».