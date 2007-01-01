Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли медали на первенстве ЦФО по шахматам
Спорт

Калужане выиграли медали на первенстве ЦФО по шахматам

Дмитрий Ивьев
14.11, 11:07
0 234
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На прошлой неделе Калуга принимала первенство Центрального Федерального округа по шахматам. С 3 по 6 ноября 202 спортсмена из 17 субъектов соревновались в классе быстрых шахмат. С 5 по 7 число наш город также принимал турнир по блиц и 189 участников из 15 субъектов.

Первое и второе место на счету Артура Авагяна из спортивной школы №5: спортсмен стал победителем в категории быстрых шахмат и обладателем серебряной медали по блиц (до 15лет).

Таким же комплектом медалей отметился Матвей Денисов из спортивной школы олимпийского резерва «Квант». На его счету «золото» в категории быстрых шахматах и «серебро» в зачете блиц (до 19 лет).

 «Серебро» в женской категории быстрых шахмат до 15 лет на счету Яны Вагановой, выступающей за культурно-досуговый центр «Прометей».

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZUdUxHSXBQaTAxYkdPdVNzM3hqVlE9PSIsInZhbHVlIjoiVHB4clhQZEVYS1NORHJmY05pL0cwYnJDMnM3Wi9zcmdPSG9EOWFvTERwZFhUbzA2bmdmczFFL3FmMVY4djVqenpDQlVvWmFoUGhUaGxjWjNHNmZ4d1J4akpTcGR4SGNBVmtmbTZWWEdDLzhUVFg3cmh4RXIvaE8rY0VoN0F3MXhSWDRGL2RUVVZ1NnZFaUczWVdvOVRYNzBJcHZmalA3SDRGenB1RFZnVGRHell1Vy9qcFFJbDZOZlZHQ1d0THpGQXRyTlY0TU04SjNnSzUvQXBsNXNJb1pqTU5vM01GOUE0M01MVHE0dEdFTVhvRGwxWXZGdjRKTHZ5SUpVNHhTZXVtQnp3RFNmQVg3T3RoZFl3d0Rod1FCUnd4ZDhKRW51b3ZDdDMrUEIrSW5RSmplb2RrSlJuRS9jbFU0ek11NUpIODBXOW92OVM1RnpKZVFFSlZMWDI1TlF5QllFci9DZkhUQmVxVGJvRW5OS1lSWGRJSlcxdmpXbUJZcjEwN1VtbFhlNkF1ZEZtMnZUSVJQWDRRa2poRnBFNlA4dGFOZnhkS3ROcGFYTTZFU0UwcjRwaWZQR2lRZkJxaW5RNlI3YiIsIm1hYyI6IjUzZmFiMWFmYzdmYWU3ZTI1YjcyODM3NDIyOGRhMTg1MzlhZmU1ZTRmYjBjODQwYWIwNTkyNzZmN2Q5MGUzZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImMySTc5SlZxNzRoWXlBSkhrVlFaQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiempGWG1YajRCTHd4SlVJQ2lUZ2puRit3aG91U2xpcEQxWmxXeTRybVBlc1R6M1Y2SThsOTJiYWtTeVJqSkRTWkVzdTRzd3B6OUU2bGFCSEhUVEdadXNxYXM1WldiUGJQS29yOWZIeERzVHZ0UTBoRENzYzRMTVBHL2k5QjNSOCtOMHJaQWxsYS9CUDlUMVpQLzJ3TDNWWXpBamx5aDh6aGNQYjhlVXpqbGxCRFhPay9UUTRueHltemFGcW0yWndZcW1McHkzcWRuTkFnSno4OVNlRVc3T3hFa2krblR1SzF1ZkEwWk9kMUdNbTY5Z2MwSm1RUU5TRnpibmNGeEtCcFUzRE8xcnhjYXhpWW5kSDNMaUlXbnpGMGY0VDQ3ckdyamZzMGJzV2xqTm8yN3E2akJEVkFCaGZ4SHgxSWR0eHA3US8rUDRDVy83aGF0VE42K0xhOUR4OGorR254S012VFBXSHljUzZycVNtbzJUSGNuNURGUFB2ZitCSTNMS1grelNvZ0N3b1RyaHFaOFdGTWFWOXF4M1ZSY3NneGpqWkt2OE1uWUNOcExFQXdRTHZBQkpQOEJmWXJEVkhIeiswOTd3ZUJxYzREcDNUbi8rTmhUU3JMMml2M3VoYWNuS0U5emVJL1g4SnFGRnpVZ01zeHUwV3prcldseFVrUElVUmU5a0JPajJsR25tMGNacFlEYTZEaHUwM3N3VjNjQXNYWmFmS21MZ2tic21YS1ZmbXliQ1RENUYxUVQyRlRKZ29QSUdaS0R2cVYzc2JId1hkM1JDbXdYeElnUlBrU0ZEMnFmNkhUWnRGMHZWdEc3eFQrOWFpd2c0d1p5K2N6d2xrVCIsIm1hYyI6IjAwMGZkYjljZjc5YjBmN2ExYzM2NmI1MDE1Nzc0MmYzYmZjZGYzYmVkODNmMDU2NGEwZjRiMzUwY2ZlYmVjNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+