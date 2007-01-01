Афиша Обнинск
Спорт

Калужане завоевали медали на соревнованиях по роуп скиппингу

Дмитрий Ивьев
13.11, 15:06
В Москве прошли Кубок, Всероссийские соревнования, Всероссийский фестиваль по спортивной скакалке - роуп скиппингу. Столица собрала более 250 участников из 13 регионов, сообщили в Минспорта Калужской области.

На Кубке России сборная нашей области в составе Татьяны Качан, Ирины Котурановой, Алины Тихоновой и Светланы Коняхиной завоевала бронзовые медали.

Также калужане стали победителями и призерами Всероссийского фестиваля:

«Золото» - София Иванова, Ксения Жирова, Мария Ткаченко, Екатерина Плешенкова, Милана Миргоязова Ксения Токарева, Виктория Качан, София Арабкина, Вероника Осипова, Дарья Мамаева, Анна Кондрашова, Валерия Юдина, Вера Груздева.

«Серебро» - Ксения Жирова, Ксения Токарева, Виктория Качан, София Арабкина, Вероника Осипова, Маргарита Хромогина, Дарья Мамаева, Анна Кондрашова, Мария Стасюк, Валерия Юдина.

«Бронза» - София Иванова, Ксения Жирова, Екатерина Плешенкова, Елизавета Ерошина.

В общекомандном зачете наш регион занял второе место.

