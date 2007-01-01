Калужане завоевали медали на соревнованиях по роуп скиппингу
В Москве прошли Кубок, Всероссийские соревнования, Всероссийский фестиваль по спортивной скакалке - роуп скиппингу. Столица собрала более 250 участников из 13 регионов, сообщили в Минспорта Калужской области.
На Кубке России сборная нашей области в составе Татьяны Качан, Ирины Котурановой, Алины Тихоновой и Светланы Коняхиной завоевала бронзовые медали.
Также калужане стали победителями и призерами Всероссийского фестиваля:
«Золото» - София Иванова, Ксения Жирова, Мария Ткаченко, Екатерина Плешенкова, Милана Миргоязова Ксения Токарева, Виктория Качан, София Арабкина, Вероника Осипова, Дарья Мамаева, Анна Кондрашова, Валерия Юдина, Вера Груздева.
«Серебро» - Ксения Жирова, Ксения Токарева, Виктория Качан, София Арабкина, Вероника Осипова, Маргарита Хромогина, Дарья Мамаева, Анна Кондрашова, Мария Стасюк, Валерия Юдина.
«Бронза» - София Иванова, Ксения Жирова, Екатерина Плешенкова, Елизавета Ерошина.
В общекомандном зачете наш регион занял второе место.