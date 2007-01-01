Афиша Обнинск
Калужские пловцы заняли третье место в командном зачете чемпионата России
Спорт

Калужские пловцы заняли третье место в командном зачете чемпионата России

Дмитрий Ивьев
13.11, 11:39
0 156
Фото: Минспорта Калужской области.
В Казани завершился чемпионат России по плаванию, собравший более 1000 спортсменов. Сборная Калужской области заняла третье место медального зачета – 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.

Чемпионом страны на 100 м баттерфляем стал Михаил Вековищев из СШОР «Олимп».

Его коллега Дмитрий Савенко стал вторым на 200 м на спине. Также Дмитрий с Иваном Кустовым, Полиной Малаховой и Алиной Гайфутдиновой завоевали «серебро» в смешанной эстафете 4х100 м комплексным.

Бронзовыми призерами стали Алина Гайфутдинова из «Олимпа» и воспитанница СШОР «Юность» Полина Малахова на дистанциях 50 м в/с и 100 м баттерфляй соответственно. Еще две «бронзы» – в мужской и женской эстафетах 4х100 м комплексным, сообщили 13  ноября в Минспорта региона.

