В Калуге открыли зал наземной подготовки прыгунов в воду

13.11, 08:55
13.11, 08:55
Он появился во Дворце спорта «Центральный», сообщил 12 ноября министр спорта региона Олег Сердюков.

- Создание такого зала – важный этап в развитии прыжков в воду в Калужской области, - отметил министр.

Красную ленту перерезали юные воспитанники отделения по прыжкам в воду спортивной школы «Труд».

Зал может вместить до 40 человек. Там есть батуты, акробатическая дорожка, перекладина, трамплины, хореографический станок и прообраз вышки.

