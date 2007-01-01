В Калуге открыли зал наземной подготовки прыгунов в воду
Он появился во Дворце спорта «Центральный», сообщил 12 ноября министр спорта региона Олег Сердюков.
- Создание такого зала – важный этап в развитии прыжков в воду в Калужской области, - отметил министр.
Красную ленту перерезали юные воспитанники отделения по прыжкам в воду спортивной школы «Труд».
Зал может вместить до 40 человек. Там есть батуты, акробатическая дорожка, перекладина, трамплины, хореографический станок и прообраз вышки.
