Калужанка выиграла «золото» и «серебро» на первенстве мира по шашкам

С 28 октября по 8 ноября турнир по русским шашкам проходил в городе Манавгат в Турции. Участие в нем приняли 170 спортсменов из 12 стран.

На соревнованиях выступали четыре калужских спортсмена из спортивной школы «Шашки русские».

Серебряной призеркой в быстрой шашечной программе в возрастной группе до 14 лет стала Диана Рабаджи. Кроме того, она стала победительницей командного первенства мира в составе сборной команды России совместно с Татьяной Егоровой, Альбиной Колодезниковой, Миланы Хозеевой, Софии Дудник и Дианы Вахрушевой

Пятое место заняла Ирина Анурин в «классике» в этой же категории.

Три шестых результата в разных программах показал Артем Бизюлев среди спортсменов до 11 лет.

Илья Жиров в возрастной группе до 9 лет финишировал седьмым, сообщили в Минспорта региона.