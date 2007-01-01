Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанка выиграла «золото» и «серебро» на первенстве мира по шашкам
Спорт

Калужанка выиграла «золото» и «серебро» на первенстве мира по шашкам

Дмитрий Ивьев
12.11, 15:05
1 260
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 28 октября по 8 ноября турнир по русским шашкам проходил в городе Манавгат в Турции. Участие в нем приняли 170 спортсменов из 12 стран.

На соревнованиях выступали четыре калужских спортсмена из спортивной школы «Шашки русские».

Серебряной призеркой в быстрой шашечной программе в возрастной группе до 14 лет стала Диана Рабаджи. Кроме того, она стала победительницей командного первенства мира в составе сборной команды России совместно с Татьяной Егоровой, Альбиной Колодезниковой, Миланы Хозеевой, Софии Дудник и Дианы Вахрушевой

Пятое место заняла Ирина Анурин в «классике» в этой же категории.

Три шестых результата в разных программах показал Артем Бизюлев среди спортсменов до 11 лет.

Илья Жиров в возрастной группе до 9 лет финишировал седьмым, сообщили в Минспорта региона.

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBRd3FVcXErWWtPOFQ5dk91QUpsWXc9PSIsInZhbHVlIjoiWEFmc1lZUmo3L3J5ZStsZVN4SVZ1eVJraFpReUpWS2Zsb0ttdjFTeU5FYUVuampWVmpWLzJabVlJYmsyaEdSZXhQRHNVdjFWK1FTWmM4TjJyWkZJVzVYTlg1ZE9VZk15T2wyTEVxeGszK2UrT25BSzJjcDRFV29lWWdXNWR0NTZQUlBjcHRzb21nMWlFWjQyVXluaXNaOHl0S2RnT0ljQ2lOenR0SnVMa3pWeE5MY0x6a2UvWEhVTzFpeXVXTUJld3FraWJvNWxCd3plemwrZXFDcXBrUmR5bmRBQjYxRTlrT2cwNW1HZmdOa1VSOXFhSjVpaEhybkhtckp0MGx0bHRtMHZ3MGJFS1BMYy9tWVJONFFEdW1iZGdycXN4RTY3K1M4T2QrZWd0bC9iRHVKcFlZM0UvVFdiOUxEQ1dhZGhiSXhURGFlSmdDZytXUWpUUlRaMzRFVzNKTkJaUWVZUEU4L255dDh1MHNFZ2JuQVJsQ1dqNWhvYkYxdURoMDBlbXAvK2pjNU1CVWVBQ29IUkdnSFpEbGczbWptMGFOb1NFUHJVZFAxdCtpZElFMW92ZTllVzFLNWVCeTV0a0FVayIsIm1hYyI6ImVhZjViMTM3NmQwM2I2Mzc5OGQwNTFiNDMxZWRhMzU3ZjQ3NmJkZmJjNDhmNzI1Zjc0YTYyY2QxZjU4ODE2ZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFLdFczMjdWNHhRazZPdThCaFpRcUE9PSIsInZhbHVlIjoiQXJVbnVVQmtWTHlTQ3JLQmROUlo4TWEreFBsdW5DZGNTWFlnbGhMMzFzZGs5LzFtbXVoVVpwMi8wYzlPYXB1aGpoaGh0enNrQzVOUFhmSnB6MW1KSzlydjJQTC83eGczRzhlZWNLVUd6eklvdXd0ZnpCV2p6dmZDNE9TeDNySGRwb0hBVEZPa3cvdDBXclhvWER5VWlRUTBtZWVVMGt2L0N2K0xhUmNKUGpDY2M4WXl3WnV0SXExY1NkTnRGZEgrSFQwN1dHb1NBY0dtM0RFWlkrRmFpUTR0OHBmSkZzZmdsK1hnYXJKeHB4YkdtMm5ldXVTOFZiN3k3elNQbURCSmlnQVQ5QUJ3QzM0MGREU0l5dFViZWhYU1NMVUt5Y2VTWU9NSEdWVU5na2Z4bG5qc04yNzNBdzN5YmFtZHk3L0RDM004N3E1Qk1rNStOSlFzUWZzQW82NnBrdG1LV3BNZ0trUjEzb3JuSTVRTE9WSkFzKzZ6enN4dit5ZWdscGZtRmtNWC83Y0d6ZU9jRjlLRktTVnhkdmhFekhFMCswS2pha2RSckZoTkJFbmwyeVJ2MElOZU13d2h1bkpsMDlXUjJyWUswekw4ckQ1S0NyaXlQRTVVQW5DQmJqSCs4cUpzb1c1VVRZcUdOWkorQWNvNWg4L0ZLRkdmamU0eTFJZStsM3N5OWEvYUZWbzlJSzFlREQ3cG9LNlFDK1NyM28zejN0Nm9HYWFMM043WDc5bHVOUXpSQUlZcElZTDZ4U3publc3QVVXYms1RWU4Q0l5ek5OWElIblV1WDVOVjFMRFBTL0NRMEIwK1VOYUlGeHBWaWFMbkpHZlc3QkZVNmRPcSIsIm1hYyI6IjIzYTM5NjkyYjdiM2M3MGU3YzgzNmE5NTE2MDRmMWYzYjIzNDMyM2Q2N2VkMTc0M2RjZTVhMDYxODFkZTBkZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+