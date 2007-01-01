Сборная Калужской области по плаванию завоевала медальный комплект чемпионата России

Фото: Олег Сердюков.

11 ноября в пятый день чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани среди почти 1000 сильнейших спортсменов страны, отличились калужские пловцы, сообщил министр спорта Олег Сердюков.

Победителем на дистанции 100 метров баттерфляем стал Михаил Вековищев из спортшколы олимпийского резерва «Олимп». 49,37 - его личный рекорд и рекорд Калужской области.

«Серебро» у сборной области в эстафете 4х100 м комплексным плаванием. В команде - Алина Гайфутдинова, Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Полина Малахова. В предварительном заплыве - Максим Курбанов, Полина Иванушкина, Максим Голубев, Екатерина Сибирко.

Третье место на 100 м баттерфляем завоевала Полина Малахова из спортшколы олимпийского резерва «Юность».

В среду - заключительный день соревнований.