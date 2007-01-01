Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Сборная Калужской области по плаванию завоевала медальный комплект чемпионата России
Спорт

Сборная Калужской области по плаванию завоевала медальный комплект чемпионата России

Дмитрий Ивьев
12.11, 12:51
0 172
Фото: Олег Сердюков.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

11 ноября в пятый день чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани среди почти 1000 сильнейших спортсменов страны, отличились калужские пловцы, сообщил министр спорта Олег Сердюков.

Победителем на дистанции 100 метров баттерфляем стал Михаил Вековищев из спортшколы олимпийского резерва «Олимп». 49,37 - его личный рекорд и рекорд Калужской области.

«Серебро» у сборной области в эстафете 4х100 м комплексным плаванием. В команде - Алина Гайфутдинова, Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Полина Малахова. В предварительном заплыве - Максим Курбанов, Полина Иванушкина, Максим Голубев, Екатерина Сибирко.

Третье место на 100 м баттерфляем завоевала Полина Малахова из спортшколы олимпийского резерва «Юность».

В среду - заключительный день соревнований.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldIZlhXWE5Cb2xSQjlUOGJNUnVpZkE9PSIsInZhbHVlIjoiMk5pNmlJbW5SVFlGZjZYNnprWVovUE9Gb0tiRnZiQkxmT2ZKbWd5aXQrVGtzU1ZBSzE5US8vTFBFeDlGRjZXTGZSSnBiQUNLZTRLMzlhNlpiY2YvaEovME03UkFmVDdMekpZbW9OUEM1UlBwWGo1Z212ZDliSjNoa3JQQ1ZZMHV2S2hhRngxU3pXU1FFM3VxNWlUSEdPeExDM3pUTUFKNzliZE9nSE1CTWlKbGdHNEU5RmJRVThTbGJKYUsvRS9TSUdJNlNwNkNwZ2FlaFFlWm91UXJ3a1FNTWlvQWhjYlZEMHdmVVdZZU4rMk5VeUlZSU9ja29ERjExdGZZM05qN2lTZmxhK2JRQytnQm5MclN3V0JFWGlQRzNmNlA1VDVGSkltWjVKUHczbXJwR1EzR003cHYrU2RwU2JvdjBmNDNGbVEwWFpoUnVabkVGQ0dia0pFTXNKQ05Qc2ZEalB0bXZvbW8rNTdWVlFmN1hjT1ZGM21lME9hSGhnSWRPR3ZHcmR0eG5mdmZQNHlNb2hLR2U3aUFTc2tXUXU1QmxmSEJMWEV6QXQvcGVVdW50OXkrbGQ5YWg0andqQXlDczg5ZCIsIm1hYyI6ImQ3N2U0NDIzNTQ4MjA5ZmRiODU4MzM5ZTc3MTY3MTkzMGM3NmUxNWVjZjcxN2UwMzY3YmZiZGU3OTEzODMxMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5yQnVaTk5Ia3c0aStQdFFqVXpFNVE9PSIsInZhbHVlIjoiVHZRK29HczdxYkg3RWxyTElpUkZXbmdjc1JkMUtvSG5DbmxUT05EajZnVnRNQjFmYzhSb2dhU0t2WVFxU1FjVVVKbTRua1VsVUJ3WDMyUTY1VEhJb3NUcnJoTGRuczRNNjZDRnoxZ1YyS2QxWHlTd2kzS1RUTTNyRG5GYWRJaFJ4TCt3Z2RZeDhBM1F1L3lvY2pkVU5HY3BJbHVhbk40QjV2ZEFpRjBMeVk0enlQQUw3MnBoQStaeUhQQmtzZGFmSDJuVzgrTlhQMytKeFdJOUR2Mlk3dEV0ejcwREoxTmpITVhoMkxJUjV5NGgvS0pmVmVTc0dUTk1XcjVndlhmbVBUSVNnV1JIeEdpdGx0aTFUNTUrTU05UVhJSFJjQmdoYUY1d0poM2RpNkw4ZXRYNXdKNS9GZWFUaytsWklRWnkxcUpFYisxblRMSHEyWDY0S0JPeHFYenU4OWtOcXJMWmNYOVI2bW9DTlQvUytTT1MwN2M5TGVRekFFUEI0VjR0bjdlcU5GdGRGa0VCYmRPNUpZeXpTVm1UbWxudGEzamNjaXZuR1RrVGFLU2JNcEw4WjFGdEVGTjZFV3FUV1ZNNGJIbnk0bm9XOU1wY3R0MEo3NzZacU83TjF5bXNtaFpkVVRDVXRCd1ZXYTNBckhkNm1YWkwwMHlLMzJFUkoyTy96R2FUeVdEK1ZJNm9EekMzR0JsM0J5Tmx6UStiZkVaWHc1L2ZZOE9nNERKa0NHelRUVWpQSUJ4eHZSWjhHbTJoeGNWR3FNV01VNi9iQ25ud0xUTi9Ec3ZVN2NoYVZ2TWNVcUd0c2c5R3k3dENvRWp5OHk4OUNHa00wbndMTTJmWiIsIm1hYyI6IjFjMGEzZWUyNzRmZjFlN2MwMDE2YmZjYzE4ZGQxY2UyNGZlYTFhOGE4NmY0M2UyNmNlYjM4OTI4OTFmZTJjYzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+