Калужанин выиграл чемпионат мира по рукопашному бою

Дмитрий Жуков из клуба спортивных единоборств «Черный тигр» (Балабаново) стал сильнейшим на чемпионате мира по рукопашному бою, который проходил с 7 по 9 ноября в Рязани.

Наш спортсмен выступал в весовой категории 97+ кг и опередил других российских представителей, а также спортсменов из Туркменистана, Казахстана, Сербии и Ирана.

- Дмитрий уверенно вышел в финал турнира, одолев сначала оппонента из Сербии, а затем в полуфинале из России. В главной схватке ему противостоял спортсмен из Казахстана. В тяжелом поединке калужанин продемонстрировал свое мастерство и силу духа, что позволило ему поднять над головой пояс чемпиона мира! – рассказали 12 ноября в Минспорта.

Тренирует Жукова Нарек Мосесян.