В Калуге состоялся турнир по самбо

Соревнования были посвящёны Дню воинской славы России – военному параду на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Участвовали в турнире 60 спортсменов из Калуги, Тарусы, Воротынска, Думиничей и Чехова.

«Военный парад 7 ноября 1941 года проходил на Красной площади в разгар битвы за Москву, когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы. Парад имел большое историческое значение, показал твёрдость духа бойцов и командиров Красной армии, вдохновил тысячи молодых людей со всех уголков страны записаться на фронт добровольцами. Мы, наследники Великой Победы, собрались сегодня, чтобы отдать дань уважения стойкости и самоотверженности советского народа, мужеству бойцов Красной Армии, подаривших мир следующим поколениям», – подчеркнула депутат Думы городского округа города Калуги Марина Костина.

Участникам турнира были вручены кубки, медали и грамоты, оформленные в честь Дня воинской славы России, а также книги о пионерах – Героях Великой Отечественной войны.