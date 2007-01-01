Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге состоялся турнир по самбо
Спорт

В Калуге состоялся турнир по самбо

Дмитрий Ивьев
12.11, 08:22
0 254
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Соревнования были посвящёны Дню воинской славы России – военному параду на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Участвовали в турнире 60 спортсменов из Калуги, Тарусы, Воротынска, Думиничей и Чехова.

«Военный парад 7 ноября 1941 года проходил на Красной площади в разгар битвы за Москву, когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы. Парад имел большое историческое значение, показал твёрдость духа бойцов и командиров Красной армии, вдохновил тысячи молодых людей со всех уголков страны записаться на фронт добровольцами. Мы, наследники Великой Победы, собрались сегодня, чтобы отдать дань уважения стойкости и самоотверженности советского народа, мужеству бойцов Красной Армии, подаривших мир следующим поколениям», – подчеркнула депутат Думы городского округа города Калуги Марина Костина. 

Участникам турнира были вручены кубки, медали и грамоты, оформленные в честь Дня воинской славы России, а также книги о пионерах – Героях Великой Отечественной войны.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjlhNUl1K2J6Tk1tREVCWmZaaVRXWlE9PSIsInZhbHVlIjoiT3JUZFFKMUpGNTh2ZjhLRTJ4Y2hIZWVrUTZTdXhYR210aCtZRXBmaGVuTW1VY2FHbitMY2N3bk1JVVFJK2lHL3F1dDdQQzhuVmVtSmpCaTM4L3VaYi9WbG1EQzVYbVIwZEY3RDlRYVFXczdBaUdSRTJOUEZPeXNVUnJ0QmVIRlpFQ2FTdER6dDE2T1A2eTNCZ0ZtR1pHaTdQRWYwbTdKRFh4d1RCcDNUMXZuM2tHUWFuMGpwbmZHRDkzNEFBc3NYUGlBWjVuLzNNc0NkTjRHK21ySEpPQmNWK1BhOTdUa1ZJWGNnMDNYRnBuZFF3MllaQXF3Q1VnTUJFeTZjZFdUNldQWUdVdmovTHdoaUY1WjdtKzgvbTFjM0wxVjFWRkE1NFpKbkxFMzk1cVBhaytKd1hQNTZ5MmIzWU1RdGc5VEd3SjRkUEdFK0xCeEQyemFIS3l0bDNNQSszelh4WXBwT0ZGbDhWUkptb3pzY29LSjBsVDdUYUtDTXRCZCt4dDNrREZCdGRsaGl4ZGxldkJaSVBzQmJ1cUpnQUZvNHNERzVVbzJLelVkQ1Njck95ZnlrMkZmMWVQQWVUS2pDSXpScyIsIm1hYyI6ImM5MjYzZDg0YjI5YWEyNzMwODlhMTA2NzFmNDAzNWQ1MzI3M2Y1NjRmYTllMjAzODg1NDg0ZmJlODM3YzA2OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtnUzNxRDkzNExhNnF6WUlkSzhST1E9PSIsInZhbHVlIjoiZVVyeWw1NXVncGk5ZTdlYU1KNmo4b0t1UjNRR0ZKTE0rbXp0K0U3RDlubktCb3NLVUYyMzRMdzBYMGh2ZVJRSkZ2Zk5tOHBYVXRPb284WUtTSm5YZXdSV1lVcVFvazBlZG1UNnlMM3VjSTdyVmJONFErQVhUeHdaL24zdXp0VjlFcDNqUVNBZnVwYTdGNlh3Vjgwc2ZJek1PaENKdVBCT2tzWTFMKy8wOXpJMERONVUrbjRXaXllRlZpR2YrTFZrdlh2QitQeTQ3RjhiSVhYYkJ3aENGSCtNR2ZzNDBaMWtBVVJyQlJxVDhuQThYT0FwNzRyYXc0OFJ1cnZLTzZXK0h3Z0YyTnpraFhQNE4za29pdytZSzFtbDVpUisrc2ZqNE95RDZyd1pyUXl2RmI0dm9NQ3kvSHhHYU1lM3pKN1A5SWFoRENDMnV1NG5hRU9rUno3TS9BVEtXZktRRmFiSGRiN05acUhpaE9JTE8zbCs2bTdhd1UyTHBaMUJodzdYeVlEcU55Y0ZiSEo3YXkzVlFhZlVtL2J2MVp3cjkySzBvY25Mcm5EMXcrT05VMkdUS2xrMWE1cWt5U0tab3FTcFpzSVVsanVkd2J1V3JiOUJiSGtRSE9EZlBUdDNuV3ZHRy9MT1J3Y2lvbTBTbzJjNVU3eURPV3o5MHIxbysvVHlzeitjdlJ4Sk82WFpnNitGZU0wOFBtVG9kazNkYWVqR0ZwRk9ieE5ZbTluNG1YekMwTHl4MloxSkFNM2JpQTJGbGI3M1pyVVl6NVdhamFrTWdIcnRGR3IzYzBuMVpncDd1ODNvQUNsQ2Rxcmo1Wjhhb1lCMGJZMkViaHB2TUJldiIsIm1hYyI6IjZjMzFjMDhmN2YzMWViZGQ1MmVjNDc4NDIyNDRkZTVhN2ZiMjdhNTBmYzI0MjFjN2FmMWIxZjU0ZGRhY2JhYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+