Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские тхэквондисты завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях в Грозном
Спорт

Калужские тхэквондисты завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях в Грозном

Дмитрий Ивьев
11.11, 13:00
0 155
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 4 по 10 ноября в Грозном прошли сразу три крупных тхэквондо-турнира: Кубок России, всероссийские соревнования «Юность России» и фестиваль цветных поясов. В них приняли участие 1370 спортсменов из 57 регионов страны. Представители Калужской области завоевали в общей сложности 22 медали.

Особенно отличилась Айиша Сидикова, ставшая двукратной чемпионкой. Таисия Черкасова принесла команде «золото» и «серебро», а Сабина Падулян завоевала одну серебряную и одну бронзовую награду.

Среди адаптивных спортсменов ярко выступил Муса Нашаев, дважды поднявшийся на высшую ступень пьедестала и дополнительно завоевавший «бронзу». Тимофей Синицын одержал одну победу и дважды стал бронзовым призёром, а Кирилл Шукаев завоевал две бронзовые медали.

Также высоких результатов достигли София Змиева и Юлия Саакян - каждая из них завоевала по два «золота» и одному «серебру». Их сокомандница Арина Егорова дважды заняла вторые места.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZPaUJoWnJtZndzQk8wdElKeFhzM2c9PSIsInZhbHVlIjoiU0VpNjZXdlpvcWtuUmJ5WFRqUkxqTEg4WHZXOXRiSW5LNG04aUdpK0RLYUIvcFY1SHplOGh2WVFrWWxkaHh2dURCcFM5LzBYUHgwMjMxQVpxcXhobGg2U2hvdCtkNFFSL2lKUFRrbkhDME0zSTBlbGJrV0tCck5wWlV5N2lVQzZRUWo2SGhHV1FlQy9ZVXJSSHZFUXRzanZWVjY0ZnJFbWJyTlN6cGNTN1FaVTZGY0dsSUFEbzFBOEcvb1AxTjYvUWVRR1VZUFFSdXhHZ0RsOGRFN3NPc1ZTcmJEaCtpbjI3Z2NXdHRPSE8vQjVKekpvZ1hLd1greEhPK0RFUWlIbkpMUmdCRkRWYVZMMSt6UlVBb2JxU25YNHdoK2RTQzFSWFgxNTFyOENNdlFtdFdwbXprN0Zmd0o4anVBUXpQTjJzeHJVcjY0ZVAxekI5bThua2F4L2U1YUxJREJibkFXZGx4UHlaU2NnamtSSE9pdy84YW85dE9VUUt6RkJvQndvUngrWFFqMkFpdHFOdkdVWlBySWtIS2pOYk5idTE4Sk5hM3RIeHdDR1NpMVQ3Y0RKMGVQNUF6MzEra3pwWUlpLyIsIm1hYyI6ImRkMjg5ZGZhMmI0ZGNlOTJiOThlM2M4MmVkMmJjMjRmMzdhODY1ZDFlYjU0YzczNjdhYzcyOTBlZWE1ZjZhNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRsZmVlY0JNUHg1d1dkWGJBRGRGT0E9PSIsInZhbHVlIjoiOUczZHBoSmN2Y1Q2bklUMmw5VU43VHNoa0tidDM3cGtZT041Mm1qb2o5MGhRTllSUW05M2pXRmIyYWh5c3prcmJ3MnplclErMVlIUnQrY1pJOG5xMWV1aWlBeW5FQzRLeWQ5a2NGeDR5U3AvaVFBVGdINTZyMTZYcThoa1Y5a3VIeUMxOE1ESUtPT3lmQ1pCdnZHMktiSWVOeE1rSDlETjRyUG9UY01DWTltaFRqWXRBb3NJaEhLZStxb1BzdURwNW4yRDJiR1ZHY21kYUhkYWNLVTBkdVRidWoreEhHUjM2YmVuaEd1RzRMZHVPK3E5L2lxaVdWYmVIWUhSN0R3SytQeG0wck5pZUpsWFhwUFlwdUtnbEJqc2tMcEdmdVg2YjkrYUFkWUtBc1ViNUlVUjE0NGQyQ0F3NmY1YjlRVHF6MjFCaXJsc0d4SU5CWE5mRS9Qa2d2UllKNkd1ZUhGMGRtVmVaR3dQME1SVVh4UWs3YnFFbk9Gd0swRVc3STVhTlc2K1hla0VYK0YzaVBhbFVhRzcwaWxYT0tWTFpoeUx1dmVPZ2IyamFDVmNESlhQTjN1WWVxWmZTWEZOeUFLRHJIaFduZElVWDQ5dnFqYkxQaWNiMC93dG11WVNsUGVjdlZ5R2FBTkJ4OVJPam5FYmJYSUdYVktMRExiWnZiMGZFUEVCKy9OQlV5RFR0OGFyWGF3cjN3ZlBLSEVicWRIaDB0NSttUlpvcSttNlA0Y3lpMkc0aVpCa050MWEybEJ4UTVNeXVXZ1VsMDRXSTNsUEJySDBiRDYvZFB2M1d0dWFaVkdhb3lVZTVPR3VjTVpQUVdmTXFQUTY5bzV0cmxzKyIsIm1hYyI6ImIyNmQ5ZmU5MTYxYWQwYjRiZjgxYjQ2ZjQyODNlYTc5ODI2M2U4OGUxZjE2MzJhZDZmYTA0ZDFkNGVmYmUwZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+