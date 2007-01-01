Калужские тхэквондисты завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях в Грозном

С 4 по 10 ноября в Грозном прошли сразу три крупных тхэквондо-турнира: Кубок России, всероссийские соревнования «Юность России» и фестиваль цветных поясов. В них приняли участие 1370 спортсменов из 57 регионов страны. Представители Калужской области завоевали в общей сложности 22 медали.

Особенно отличилась Айиша Сидикова, ставшая двукратной чемпионкой. Таисия Черкасова принесла команде «золото» и «серебро», а Сабина Падулян завоевала одну серебряную и одну бронзовую награду.

Среди адаптивных спортсменов ярко выступил Муса Нашаев, дважды поднявшийся на высшую ступень пьедестала и дополнительно завоевавший «бронзу». Тимофей Синицын одержал одну победу и дважды стал бронзовым призёром, а Кирилл Шукаев завоевал две бронзовые медали.

Также высоких результатов достигли София Змиева и Юлия Саакян - каждая из них завоевала по два «золота» и одному «серебру». Их сокомандница Арина Егорова дважды заняла вторые места.