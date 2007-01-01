Калужские хоккеисты выиграли три гостевых матча

6 и 7 ноября команда «Калуга» в Национальной молодежной хоккейной лиге провела две игры против салехардского «Факела Ямал» и оба раза одержали убедительные победы - со счётом 6:1 и 5:2.

9 ноября команда отправилась в Подмосковье, где в Чехове встретилась с местным «Гранитом».

Игра получилась напряжённой и равной. После первого периода «Калуга» вела 2:1. Во втором периоде хозяева сумели сравнять счёт, и этот результат сохранился до конца основного времени и овертайма. Решающими стали буллиты - именно с помощью них калужане сумели вырвать победу.

10 ноября «Калуга» проведёт ответную выездную встречу с «Гранитом». Начало матча - в 19:00, сообщили в Минспорта.