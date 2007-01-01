Калужанин установил новый юношеский рекорд мира по плаванию
Григорий Вековищев стал победителем чемпионата России на дистанции 400 метров вольным стилем. Он преодолел ее за рекордно короткое время 3.36,57, обновив предыдущее достижение пловца из ЮАР, установленное в 2021 году.
В понедельник, 10 ноября, спортсмена поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Калужские спортсмены отлично выступают на турнире. За сборную команду Калужской области выступают спортсмены СШОР «Олимп», «Юность», «Труд», - отметил глава региона.
У Полины Малаховой - «золото» на 200-метровке баттерфляем.
Алина Гайфутдинова показала лучший результат на дистанции 100 метров на спине, а на 100 метрах вольным стилем завоевала 2-е место.
У нашей сборной «бронза» в эстафете 4х50 комплексным плаванием. В команде выступали Алина Гайфутдинова, Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Полина Малахова (в предварительном этапе - Максим Курбанов, Екатерина Сибирко, Елена Давыдова).
Чемпионат продлится до 12 ноября. Участвуют 1000 сильнейших пловцов из 72 субъектов России.