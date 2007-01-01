Афиша Обнинск
Спорт

Юные калужские бодибилдеры завоевали призовые места на чемпионате России

Дмитрий Ивьев
10.11, 09:05
0 389
В подмосковном Одинцово с 30 октября по 2 ноября прошли 37-й чемпионат и первенство России по бодибилдингу и фитнесу.

В спортивном комплексе «Жаворонки» собрались около 1000 спортсменов из 61 региона, включая более 160 юных участников.

В категории «Атлетический мальчик» (9-11 лет) выступали и ребята из Калужской области. Андрей Мосин стал чемпионом, а его земляк Михаил Галкин - бронзовым призёром.

