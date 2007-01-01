Калужские пловцы завоевали медали на чемпионате России

Калужские пловцы успешно выступили в первый день чемпионата России по плаванию в Казани.

Фото: Минспорта Калужской области

Министр спорта Калужской области Олег Сердюков 9 ноября сообщил о впечатляющих результатах спортсменов региона.

В соревнованиях участвуют около 1000 сильнейших пловцов из 72 регионов страны. За сборную Калужской области выступают воспитанники спортивных школ «Олимп», «Юность» и «Труд».

Алина Гайфутдинова из школы «Олимп» завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров на спине с результатом 57,26 секунды. Также она получила бронзу в комбинированной эстафете 4×50 метров вместе с Дмитрием Савенко, Иваном Кустовым и Полиной Малаховой.

- Поздравляю пловцов и их тренеров. Всем нашим желаю быстрых секунд!, - пишет Олег Сердюков.