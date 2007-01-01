Калужские гребцы получили звание мастеров спорта международного класса

Два калужских гребца получили высшее спортивное звание.

Фото: Министерство спорта Калужской области

Александру Туфанюку и Алексею Воробьеву из спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова присвоили звание «Мастер спорта России международного класса».

Приказ об этом подписало Министерство спорта Российской Федерации 24 октября 2025 года. Спортсмены на протяжении многих лет достойно представляют регион на соревнованиях всероссийского и международного уровня.

- Желаем дальнейших побед и покорения новых вершин!, - поздравляют спортсменов в региональном Минспорта.

Тренерами выдающихся гребцов являются Геннадий Журавский и Валерий Захаров. Их воспитанники продолжают прославлять Калужскую область на спортивной арене.