Хоккеисты «Калуги» одержали крупную победу на выезде
В четверг, 6 ноября, состоялся очередной тур Национальной молодежной хоккейной лиги.
Калужские хоккеисты в Салехарде обыграли местный клуб «Факел Ямал» со счетом 6:1.
В пятницу команды сыграют еще раз.
А 9-10 ноября «Калуга» сыграет в подмосковном Чехове.
В турнирной таблице калужане занимают на данный момент шестое место. После 11 матчей команда набрала 16 очков. У лидирующего «Металлурга» 19 баллов.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь