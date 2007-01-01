Афиша Обнинск
Хоккеисты «Калуги» одержали крупную победу на выезде
Спорт

Хоккеисты «Калуги» одержали крупную победу на выезде

Дмитрий Ивьев
07.11, 12:23
В четверг, 6 ноября, состоялся очередной тур Национальной молодежной хоккейной лиги.

Калужские хоккеисты в Салехарде обыграли местный клуб «Факел Ямал» со счетом 6:1.

В пятницу команды сыграют еще раз.

А 9-10 ноября «Калуга» сыграет в подмосковном Чехове.

В турнирной таблице калужане занимают на данный момент шестое место. После 11 матчей команда набрала 16 очков. У лидирующего «Металлурга» 19 баллов.

