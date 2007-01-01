Калужане выиграли «бронзу» на первенстве ЦФО по акробатическому рок-н-роллу

В Туле прошёл чемпионат и первенство Центрального федерального округа по акробатическому рок-н-роллу. Более 700 сильнейших спортсменов из 11 субъектов РФ боролись за медали и право представлять свой округ на Всероссийских стартах, сообщили 7 ноября в Минспорта.

Масштабный турнир объединил представителей всех возрастных групп. Зрители увидели выступления в парных танцевальных и акробатических дисциплинах различных классов.

Наш регион представляли воспитанники обнинского Центра развития творчества детей и юношества. Денис Калабушкин и Василиса Лубченкова стали обладателями бронзовых медалей соревнований в категории Буги-вуги среди юношей и девушек.