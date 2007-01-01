Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские пауэрлифтеры привезли из Тулы десять медалей
Спорт

Калужские пауэрлифтеры привезли из Тулы десять медалей

Дмитрий Ивьев
06.11, 09:36
0 175
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужские пауэрлифтеры привезли из Тулы десять медалей

Там завершились первенство Центрального федерального округа и межрегиональные отборочные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов. В них приняли участие более 500 спортсменов из 18 регионов России, боровшихся за путёвки на чемпионат и первенство страны, сообщили 6 ноября в городской администрации Калуги.

Наш регион представляли атлеты из калужской спортивной школы «Персей». Они завоевали в общей сложности десять медалей разного достоинства.

На первенстве ЦФО «золото» в троеборье (классическом и общем) в своей весовой категории выиграл Александр Кузин. Бронзовые награды достались Арсению Щербакову и Даниилу Шестакову.

Среди ветеранов первые места заняли Алексей Гордеев, Лариса Кузнецова, Павел Ярочевский, Алексей Мешков, Роман Еловиков и Наталия Горелова. Серебряную медаль в своей категории завоевал Владимир Глушанков.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpTZGMxclphV3JxNSs2aHhpaUhQZFE9PSIsInZhbHVlIjoib1NCVmdOUk8xUlNoUXdTRkR2NkNTZVR2U1E0RTNiWFprZTY0WXQwNUJJai9HcWpuZ0FOUkxzVm1RaTI0bmZhZDN2d0dIU0pOWkhDQ0FERjEyQVMzYmY1TThIOFpIakFDZmNFM0kvbGNwRHpOdUF6Q1V3a0ljWEVBRXdKUDJYamlaNytnZkdadmg2Vm1iL1VWUlF0bGpiZFozcUUxV3JSRWZtYXZGc3psZkdUSHpxa3dYNnFsNVZxNUZ3VjhKRjJzbUJldmptVGZHVzF6b2FRWVpGMzc3TmFBVTVsSzQ5SjFDL2xmQkRGZHJuNVdjTUtFRWxBcnhKdlNlNjhBV3lpRGlkNDRRL3VGZ3RxYi8yODFlUi9tS2p5cjZtVGk1RjVTdVFyVUVzVmljdTNhV2o5bC8wVnl1cE9LNjNCaGpieTI0SCtzUW1WelRVZm1XOUY5Tkw3Wjh2Qk5Fc0Q1amhDOFBrSE9IOXZLU21jY0FQNjYyclREQlIvRFhYYjhXZWxZYmdKdlFWZ0lzU3FPcS96eXBMcGdPLy9oN2Nsdjh5eDBvRUkza0ZUcGZYbEZhTmd0YXFKUHJIcXc4WEN3Y3hlYSIsIm1hYyI6IjFiYWZiNGVlOGFlMDg0MzZkNGU4OWFkM2IyNDRhZmQyM2Q5MmI5Y2NhZTU3ZDQzYjIxYWU5OWQ5YWM5MmZjMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdibGliSEMwYUdlWE9LUTN6UGE1dVE9PSIsInZhbHVlIjoiQ3BwWUpTSnZ1bUpQbUU1NDRURjJENXpjZThhV2dDczBWa29TZ1ZDL3VpaFhDc2hmakU1WVR0UGJURndVZWtadHlRMFlqNGk1S0Z1R2tzYWZjVGxoSHVMMEFNcjA2QmE0S1Ewci9zS1h4Mmc0b1Z5MmdXWGFQcGVNTWlXRjZlalBkeFRIYS9YeURBemJVNitTTGhNcTYyWVdTSjNFWTgrZmxXcGJWTjM2RG9QMDE3bktFZU1FczJPaStZT3RTblVHMTZOdWpRNUpBUjB4dkRla3Zta1VQU0NIYk91aE5GOWwwRk5jVXFHaUY0WnNRajk5dFBHSWdnWWpaWUlnd0dNTkt3TDFKLzJmZEVpUTN5MVdRYmlwdW4vQ0E1ek9DZlF2anZJOVhsZWQ0WDJsWW9JQklFWWVObm9TYWI4dzU5V1gxTnZHbjk3YThudjJlWlJudnpSZnJYc29rSnprV2QvN3hNeXltc0pkRG1kSExWZnJYTVdvUjJsd0srUmRGcjRIV2VoYnBRdFhVaFZTNWt5RFhuYldRbDRXeDdZdFRlLzVtcnA0bktTcEdydGFiRk1DSEJrblN4eG8xdE9PWVFSdm9PL3hSWWxiRjlMUmY3R0NRUU1Jbmx3R0YxNWdlcmlIcVUzMk9UVjZyTVRHeXpGbFY1MXpGTmM5dElEOUtTSzJnc1BOT3lTMktiRXF6dnU0UG4wQytVSkRXQWpCdDJ6cDdQc0IxQk9ocUdhb1l5R0FhTjRERjBLdEFubi9DYlljQlpseHYyOWl0RndqclpuOFJyOEpKLy93T2IveXo3NzZ6T25QWTh5eG1rWlJ0b2JVbER0UnowRk1KVVBJWGhwUyIsIm1hYyI6ImQzMTRmYjY3NGQ0ZTk1OWU1ODY2OTJjNjI5NGY5ZWZkN2UyNWM4MmI1NDZjMzk3MDI1YTQ5YTAzNGI1MDIyYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+