Калужские пауэрлифтеры привезли из Тулы десять медалей

Там завершились первенство Центрального федерального округа и межрегиональные отборочные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов. В них приняли участие более 500 спортсменов из 18 регионов России, боровшихся за путёвки на чемпионат и первенство страны, сообщили 6 ноября в городской администрации Калуги.

Наш регион представляли атлеты из калужской спортивной школы «Персей». Они завоевали в общей сложности десять медалей разного достоинства.

На первенстве ЦФО «золото» в троеборье (классическом и общем) в своей весовой категории выиграл Александр Кузин. Бронзовые награды достались Арсению Щербакову и Даниилу Шестакову.

Среди ветеранов первые места заняли Алексей Гордеев, Лариса Кузнецова, Павел Ярочевский, Алексей Мешков, Роман Еловиков и Наталия Горелова. Серебряную медаль в своей категории завоевал Владимир Глушанков.