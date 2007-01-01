В Минспорта рассказали о развитии детских турниров по хоккею в Калуге

В среду, 5 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с предложением создать сборную Калужской области юных хоккеистов разных возрастов и организовать кубок губернатора области для них.

По её словам, необходимо развивать детский спорт в области.

— Что с детским хоккеем в области, чем область помогает развитию? Построены ледовые арены в нескольких городах и на этом всё! Остальное на плечах родителей, если сами организовали товарищеские игры, то супер, а так коммерческие турниры. Спонсоров нет в маленьких городках, а за собственный счёт очень накладно получается. Развивайте детский спорт, помогайте детям, - попросила горожанка.

Министерство спорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Сейчас региональной федерацией хоккея прорабатывается вопрос проведения детских турниров по хоккею.