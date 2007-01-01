Калужские наездницы выиграли медали в Москве
В столице завершились международные соревнования по конному спорту на призы КСК «Виват, Россия!» (выездка). Калужскую область представили спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту.
Золотую медаль завоевала Анастасия Кашникова (67,353 %), на Дон Жуане в юниорском командном Призе, сообщили 6 ноября в Минспорта.
Катерина Музюкина стала бронзовой призёркой в юношеском КЮР.
В программе «Переездка Большого приза» Вера Халикова на Идеологе стала серебряным призёром с результатом 64,915%. В КЮРе Большого Приза спортсменка завоевала еще одно «серебро» с результатом 70,365%.
