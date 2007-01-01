Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские наездницы выиграли медали в Москве
Спорт

Калужские наездницы выиграли медали в Москве

Дмитрий Ивьев
06.11, 10:52
0 287
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В столице завершились международные соревнования по конному спорту на призы КСК «Виват, Россия!» (выездка). Калужскую область представили спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту.

Золотую медаль завоевала Анастасия Кашникова (67,353 %), на Дон Жуане в юниорском командном Призе, сообщили 6 ноября в Минспорта.

Катерина Музюкина стала бронзовой призёркой в юношеском КЮР.

В программе «Переездка Большого приза» Вера Халикова на Идеологе стала серебряным призёром с результатом 64,915%. В КЮРе Большого Приза спортсменка завоевала еще одно «серебро» с результатом 70,365%.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhKR2M4aThyZ0NrQlZMazZiYzFia1E9PSIsInZhbHVlIjoiMUtXWitUUWxndVl1K0owbUtHL0NpVDVVa0xjbTc1V0JNb1V4MXB5S2t6b3JPVnhuRytYMTAyMm1YZkQ2Z2dsNm13Um5QNGZLcmkrYjZiL1VrdzJ5bzJ1Z2xzYTNNNy9HWEVwbk8xNjI3R2ZmdllNTEMva2trZHRtWnJuOFJVMzR1WFlLeExsellTL1FSZGxNSHpNdUxTZVpRQjZ4QmplT1YxdjVtdjdNT240RE1kYTFpMDRpd05Eb2VNYmp2UkpTYUNrN0tCdWl1S2F6bmdhc1VCaHU5K2VienN6UCs4dnZyQUVhK01WeHdHaU1SZjdVV3ZBYU9MNkN4N0NGYjVScG9CVGdycmlPY2lQYkVWeCtFTVUyOVBMaGVWNnlHbkJRdWg1OGRTMk9aQU5qYXdyUkxQQ3podFJZQXM3MnY4R1NtYUlNQ016TkswUm5sNmFUSVY1RXJ4NGxzWnpGaEtxb2J3cnYzNnhJYVhqd3ladnlPY1ZBMWEyejE3RkhOWDY4OGEyanFYeFBUN1NxakhURGR3K2pubnBGNUFMQmhTL0phOWhRVU0yY1BIUisrUy8wNFdseFUyOERXSGFDOU1ONSIsIm1hYyI6ImViY2I4NTg4ZGFiYTE4MTdhNDZmZDI2NTMxYTdlYmQyMDdjOTMxNTA2YjNlZGQxMTUwZTJmY2U4ODQxMzVlNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhjLzdpekhrUGRxeGR3ZHRUWi9CdVE9PSIsInZhbHVlIjoiRzNpU3VuN2xaYW12OXdLK2RrbTFMd09icjl0QVFNTDJXY1MzQnVtblBFcFl6blJsMi9hWmJDbWliVHg5NXFHTDFmWEU3bm5pQVBjbjFkUFdCTElSb0I3T3pZeXFRZU5YVFExdU1TNzJrVWNtaFNKNnYyQ0lyOHdic0FaYWhSaWVFREJlU3Q1a2Q5SyswK3NwYW1qczhxUWJYTy9Famc5b1pMUysxWGIrOGpwbmlnUzROSm5DNGwydlUwMEFaWFBGdnVqK2VmUEI2NzlOSlRHK0wvbC9kSmNKS2VEMUJtK004YzA1aXBOS0JQSVV3MXh4QjZvZ3VqRGQzdjBSQmFrSkpGUjJ0T1hJR2tPOUhPRGoxenNrbkpTdW9UOElLYXVlNVdUanpWNFZqWFpRZmVFS0lQRHdNMGI3VmVvV2RjQ2RmWG9ac1l4UVY0MjFnL093dWFpUi82TXgyWkRZYlVGeFBmVUVIQnFwQ3JTdy9Ga1RLWUNvc1ljOVpCNTQwR2tuNmRqMDVFM0JlQkNBTmsvZVo2RURQTnpCd1kwR0FLbXlyOGhVMUxPZWVSU2dPL1JRYnU5S3IyeTBUNks5cklybFBOblJ5S2VhTDNkUkkybVFpa2tZSU5zYWJnTHU3R0ZEMm9FcXJMSHExK3Z0emUzNU9RUVU5RVZwTDV6ZGF4VUNubGtSbS9vR0JXcDE5VmpZQ0hUV1pFUklVNzVWc2xpSVFEZUdKV1JNWGJDRFFsK1RGNGc0S2JtSHk2bVlmY2RYU3hIYUZDZ1R1N2JZTDFsT1BBRXVXTzZ6NWYvZUpOTkNPanpVb3dmNmw5MjBHUG8vRHF0RFBWM3NJeUVLUEZHMiIsIm1hYyI6IjA2ODY4NzAyNjg3NWU0YWZlOGM4M2JiMGJkNGNkYTdkM2RjNzZiOTFmNDgwYjU1MmM0NTMzYzhhYmY4N2MzYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+