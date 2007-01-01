Калужские боксёры завоевали «золото» и «серебро» на всероссийском турнире
С 28 октября по 1 ноября в Долгопрудном Московской области прошёл X Всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Владимира Невского. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 22 регионов страны.
Под руководством тренера спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Сергея Маркелова калужские боксёры показали хороший результат:
Илья Голубков в весовой категории до 75 кг одержал победу над соперником из Санкт-Петербурга и стал чемпионом турнира.
Его товарищ по команде Илья Глотов, выступавший в категории до 92 кг, в упорной финальной схватке уступил боксёру из Москвы и завоевал серебряную медаль.
