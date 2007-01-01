Афиша Обнинск
Калужские боксёры завоевали «золото» и «серебро» на всероссийском турнире
Спорт

Калужские боксёры завоевали «золото» и «серебро» на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
06.11, 09:08
0 291
С 28 октября по 1 ноября в Долгопрудном Московской области прошёл X Всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Владимира Невского. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 22 регионов страны.

Под руководством тренера спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Сергея Маркелова калужские боксёры показали хороший результат:

Илья Голубков в весовой категории до 75 кг одержал победу над соперником из Санкт-Петербурга и стал чемпионом турнира.

Его товарищ по команде Илья Глотов, выступавший в категории до 92 кг, в упорной финальной схватке уступил боксёру из Москвы и завоевал серебряную медаль.

