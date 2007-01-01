В Калужскую область приехал чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин
Гроссмейстер в понедельник, 3 ноября сначала заехал в Обнинск, затем приехал в Калугу, где работает его шахматная школа.
В областном центре сегодня завершается Первенство ЦФО по шахматам среди юниоров. Самый молодой гроссмейстер планеты, Сергей Карякин приехал, чтобы поддержать игроков.
Во Дворце спорта «Центральный». За победу боролись 230 сильнейших спортсменов из 17 регионов ЦФО.
Золотую медаль получил калужанин Артур Авагян, бронза досталась Матвею Денисову, шахматисту из Калуги.
Сергей Карякин поздравил победителей и пожелал им дальнейших побед в шахматных турнирах.
