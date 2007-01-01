Афиша Обнинск
Новость дня Спорт

В Балабаново будущей весной откроется новое футбольное поле

О начале строительства спортобъекта в воскресенье, 2 ноября заявил врио главы Боровского муниципального округа Николай Калиничев.
Владимир Андреев
03.11, 07:42
Договор о строительстве нового спортивного объекта уже подписан. Поле будет расположено у школы № 4 города Балабаново.

Вокруг запланирован 6-метровый забор, будут обустроены современное освещение, раздевалки, туалеты, скамейки и видеонаблюдение.

- В ближайшее время приступим к устройству щебеночного основания и системы водоотведения, - уточнил Николай Калиничев. - Весной за счёт средств инвестора будет уложен современный искусственный газон.

