Хоккеисты «Калуги» выиграли второй матч у «Брянска»
Игра очередного тура Национальной молодежной хоккейной лиги прошла вечером в четверг, 30 октября, в калужском Дворце спорта.
«Калуга» выиграла со счетом 3:2. При этом игра складывалась драматично.
Калужане уступали в третьем периоде со счетом 1:2, но за минуту до конца матча смогли забросить две шайбы.
Министр спорта Калужской области Олег Сердюков поблагодарил болельщиков, которые полностью заполняют трибуны на домашних матчах команды.
