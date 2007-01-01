Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Хоккеисты «Калуги» выиграли второй матч у «Брянска»
Спорт

Хоккеисты «Калуги» выиграли второй матч у «Брянска»

Дмитрий Ивьев
31.10, 08:44
0 403
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Игра очередного тура Национальной молодежной хоккейной лиги прошла вечером в четверг, 30 октября, в калужском Дворце спорта.

«Калуга» выиграла со счетом 3:2. При этом игра складывалась драматично.

Калужане уступали в третьем периоде со счетом 1:2, но за минуту до конца матча смогли забросить две шайбы.

Министр спорта Калужской области Олег Сердюков поблагодарил болельщиков, которые полностью заполняют трибуны на домашних матчах команды.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZkRElyUWpES2J0c0NQZTkrS0xBWHc9PSIsInZhbHVlIjoiSWN0YlJscVhkK042S0w4OWZxM3JuTEJLMFROVktKYXhCRWF3UDBUMmt1Y1lLNUxzemhydCs5TzVibTY3MWpOMzI0c1NpT2xtL3pqUURDNXNuZENUZndXVUxjMUVXbUdxQm5vaHUrWHovMGhzMG5ZUzNod1VKTDRUMFZWZW1tdnRPNGkvSFgzbnlobERHcWsrVW52YVdmZkloTVpQU1NhYTh5ZVB1ZDZiWERMajBtdnFOMGxiZDJ2NFJiejQreXlMR3E2Z3U4RnZJd0Fqby8yN1BTSjkyNExEYXVjWkVOWHU5SGFBVTVTUGxSb3pwQTcyWHNLTlhiSWt1Q3ZwdDNpOG1KWlN4SWFaKzAzaDVrc0p6UVdaL3ZscUNHZkRQRkJPU2lUc2xQdDBJbWFFVU1DYlRlL3RIU09uMGpxNENmVWFycnp2c3BFTWtMaEwrOTh6Z0tpSHJvZnh1cEtrL0wvNHU4bUNiOHo4N3RBdDlTNG9HVHdlYktyeFl6UzNid0Y2Y1h2MDAxdXAwYkFBNmd6YjQ0QWFzSmVtb0pkWnhQT29JbmxvOWJuaW15aWtaN1JuMjZPZ1lmY3NpMEpsRm1aNCIsIm1hYyI6IjViMWVmMzE3ODM2NjMyYWE4NzUzODA5YWU1ODA4MDdkNTYxYTE1ZmRkNmJmNTFhNThjMmM2Y2NiN2MxNjI1MWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1RUHFweC84V0RDT1FtSkZKejA3RlE9PSIsInZhbHVlIjoiNE9HRmNhbWgxc1Z2WkxvbEx3QUFmNmRxZDNzbC9RM2U0Q1IvdFNsWEVNQWFydm9wNmtqN1FGUmpCOWhBVzhtRTBpcWFNU283THZKWnQrOVYzOXI3STJ5WHE1b1dUbjlsSkNJdmRKY0hPZmhlSncrSTFQUjNDTkNIRkdMZXp0bHdraG1EQWFmWWxrZHJzR3dMWTFtQXBhYTFVandTYmtrR3gyOWF4aEZTZUNzVXNTUWp2RER0eENhdnJEZHlqYXFuM1VGa29vUUhZWE9hRGU2bXpiMzVGaEVjekJrRU81SmVIeXpoWXhOZlhiV05yN3UzNnIxeGl2QUo5dUV2T1hwQ1ZqMVZObzU3SkVoM2FwQ1hXR3AySTBiemFZTUM4YmNCRU1VOFN3SHN0QjlhaWNQdmYyVEhJcDRlaWFUUzZjc0VYa054K2JZYjNlZ3l3cVRRbUEyc1dIUkFaZyt3SDdxd0ZUcVQ1amh0WW5oN1dIMmVpdXdOUXI4VlFmeFBtSU1iTWt1YWlkTjB1MWZDaTRJZk5SQXJCMUJaeGNQOWpSc3BES1ZXdHkyWW55REtCaTNxN3R1ZWlNclFYeHRPZWJNaHlta1h3cXF2NWVUWHhTeExWK0g3ZEVJTitBb25HT1o0Yk1lT2t5cDBXOG0reTNYM1h6eUk2cEpVVmJHYjZ2NW1OMnE4Zk9MWEdQMEs0eFVVTjAweEhtRzl5bG5DQk5wTnJ4RjV6Yi9vQ2pHQ3BkczR6czBsVHVkTUJKL1FBL1NuK0xrdXBKUHF0ZWZhZWRzcWVKUEQ2Umt5QzhVVmYrT0FWdHg1Tkw1dFpJbWs0OWlKK2hQYTE5MllBSFF3Q2IxRSIsIm1hYyI6ImQ2YzM1NjA2M2ZiMTA3M2Y2NzcwMWM5NWEyYjYwYzU2YWRlZTk0OGNlNDA4MzBhNDIyNGJmZTJhYTRjNTc3NGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+