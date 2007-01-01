Калужане выиграли медали на всероссийском турнире по киокусинкай

Соревнования «Медный всадник» проходили в Санкт-Петербурге с 22 по 24 октября и собрали около 1500 спортсменов из 30 регионов нашей страны, сообщили в Минспорта.

Калужскую область представили спортсмены из спортивного клуба «Кентос», которые стали обладателями золотой, серебряной и бронзовой медалей в своих возрастных и весовых категорий.

Победителем среди мужчин 40–44 лет стал Руслан Мишутин в весовой категории 75+ кг. Руслан также выступил на турнире в качестве тренера, его воспитанники завоевали две награды.

«Серебро» выиграл Артур Власов (16-17 лет) в весовой категории 80 кг.

Обладателем «бронзы» стал Глеб Власов (весовая категория 50 кг), соревнуясь со спортсменами 12–13 лет.