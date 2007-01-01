Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли медали на всероссийском турнире по киокусинкай
Спорт

Калужане выиграли медали на всероссийском турнире по киокусинкай

Дмитрий Ивьев
30.10, 12:06
0 297
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Соревнования «Медный всадник» проходили в Санкт-Петербурге с 22 по 24 октября и собрали около 1500 спортсменов из 30 регионов нашей страны, сообщили в Минспорта.

Калужскую область представили спортсмены из спортивного клуба «Кентос», которые стали обладателями золотой, серебряной и бронзовой медалей в своих возрастных и весовых категорий.

Победителем среди мужчин 40–44 лет стал Руслан Мишутин в весовой категории 75+ кг. Руслан также выступил на турнире в качестве тренера, его воспитанники завоевали две награды.

«Серебро» выиграл Артур Власов (16-17 лет) в весовой категории 80 кг.

Обладателем «бронзы» стал Глеб Власов (весовая категория 50 кг), соревнуясь со спортсменами 12–13 лет.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlselZQUmJDeDlhUjI4TGY2R0t1Qnc9PSIsInZhbHVlIjoic1htbUJNdjRVU2FkRi9acmxJNmJVSGZ2c1NVdzBCLzhCR3VwRzJrbWRUODQzOVBMcDlZYzFFeVJLcUdhWkgzNTdBSDFIckd4Nzk5VjBFM3M0RVNvZmRQeEV0QXFlZmNrMDRvU0pMaEFtRGhlaGUvRmpRTks1N3o4L1JmVm82Y0JqUjJwbG9FSi9vMDE5MXc5Wnp2OU5DSTUyUHF0aXNML3JZY1V3bmRvL05ad1R0bGRHb09uMXJFYlcwTnVMVHV1ZFppSXNEblpQTkNNQ0wvZm5WTXBrVzVqdERWaFZhMTF0R0VKdDhZeHo0a1RlZzNnU3plSnUrT1YwNSttcERTWTdrVWFDSEtJTTM1WXFFUWdoOVl0Rzc2ekwwQ1RIcjBZdHVFaWRHZzlHUmZOWSsyUEgxREQ4bS9LTXI4UDZFYmZ4N0VHcHZIekplV1BIL3NYOFczaXZ5K28wWUJuVjNpa0tVWTF6djJQTm9ORTB6elhwMVY5a2wzMzhpQ0p6YjFicVlURGlqa0xNZm5HbW5pOUpKOVEvZlFucGxyN1JtNXAwU0U2QTRxU3V3dmx6c1hROCtqYjYrbnpCQzJqS1o0eSIsIm1hYyI6IjY4MjYzOGU2MDk3OWIyYWY3MWIwNWMyMWQwY2NiNmYyNzU2YjdmM2I3M2U1ODhhYjYzNjM5Y2IzM2VlYTIyMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllwVStkMUdoQmpzdlpDVkN6cjZLclE9PSIsInZhbHVlIjoibW5NaFVNOXdaT2E2a1Q0SitNUURZMHE1OXd4bytGNnEzYTBta0U4QURhTEtoL281MWR6R2U4RUxkMjhERDhIUG1tNUtLWlE0TEpXU3NLcHVvWVoyY1RDN3EvcFN5KzRDWWJaL09EY0FGR29MM1g0RFZHV2ZNUzFOcXNLRjFoR05STERVczllRThxZ25BcXJLcW1HUkk0S2I1UmE5ckNEWlNHc3BGQjlJaEZsbHkraENhamhOTmUyTCtGbWtCYWhrNko2cGNOd3huNWdDUmI4bEVJdGdRelE1VTNpR3hzd2w0RUdydDFhZ25Ccm9BWjRxc0FWSnNrczV0ZjhQSkNJQW1pOXNSSktmZTgzUERIbWRmQy94czZjWmVrYmI0ckl3c3ppbkxDVHYxek1rMG1PMGFzNXZONm04bmJGdG9BbFgvNjVnZ3l3STM3bDd1V2VUWEE0aXBGbVY0NlZiYjQ2WGZJVklDVkFlMUFJV1dTWVExelBwd0doYlJMd0haWDUxNnpTeDJJdGFRWDVFVVIyaUkxc0oySG1EdytBYnlSR09laDhpOGNUNVZMV0E0algzWGZ2eHRtLzE0cldySy8xN2dTL0NlRDJ4MFl2UVZyY0JsWXBlNWIzMEEwc1BmdGJSZ1J6OVhrVmtvNmw3RXFEZ0szSWFmNmxZbkJvZHdKWEtEYnhROXE2cml3MXZYTHlwUitFWmNSSmJkZmw1blk5NmV3cGdjbWlzdU55WENRMW1yczNxaFpycktYQ1dTay92MFJKbmpqWUU3ZWRpSkFhdlVPYkdOdkhIbDlmR2lJRWcrQWp5NFlqQzgwSnlBV0F1R05OdWJoNncvMjhqWHVkRyIsIm1hYyI6IjNlMjU1YmUwMGM0NGQzNjhjMWJiMGE1ZmI2NjBiNjJlMzdkNDIwZmQwM2Q5YjRmNTNmNmRmYzU1MmExMjg2ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+