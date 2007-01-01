Афиша Обнинск
Спорт

В Калугу приехал олимпийский чемпион по плаванию

Дмитрий Ивьев
30.10, 07:35
В среду, 29 октября, во Дворце спорта «Центральный» прошла встреча с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым.

На Играх в Бразилии в 2016 году он выиграл «бронзу», а в Токио в 2021 - «серебро» и два «золота».

На встречу со спортсменом пришло около 200 калужских детей.

Также Рылов поучаствовал в открытии областных соревнований по плаванию в спортшколе олимпийского резерва «Труд».

