В Калугу приехал олимпийский чемпион по плаванию
В среду, 29 октября, во Дворце спорта «Центральный» прошла встреча с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым.
На Играх в Бразилии в 2016 году он выиграл «бронзу», а в Токио в 2021 - «серебро» и два «золота».
На встречу со спортсменом пришло около 200 калужских детей.
Также Рылов поучаствовал в открытии областных соревнований по плаванию в спортшколе олимпийского резерва «Труд».
