Калужские боксеры выиграли медали в Смоленской области

Дмитрий Ивьев
29.10, 11:38
В Рославле прошел межрегиональный турнир по боксу, собравший около 500 спортсменов из различных регионов России и Беларуси.

Команда боксёрского клуба «Витязь» из спортивной школы олимпийского резерва «Труд» успешно выступила на турнире, завоевав две золотые и две серебряные медали.

 «Золото» завоевали Иван Тимошин и Яков Королёв.

 «Серебро» на счету Фёдора Лапикова и Станислава Сусакина, сообщили 29 октября в Минспорта региона.

