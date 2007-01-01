Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанки выиграли медали на первенстве России по дзюдо
Спорт

Калужанки выиграли медали на первенстве России по дзюдо

Дмитрий Ивьев
28.10, 10:57
0 205
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Полина Никишина и Владислава Керимова выступили в Тюмени на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревновании приняли участие 787 спортсменов из 76 регионов страны.

У калужских спортсменок из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» две медали.

Полина Никишина в весовой категории свыше 70 кг стала победительницей соревнований, а у Владиславы Керимовой в весовой категории 63 кг - «бронза».

По результатам соревнований девушки попали в состав сборной России по дзюдо, сообщили 28 октября в Минспорта.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtlSUhZWGxrd3dtRTZVUEloSm9Lb0E9PSIsInZhbHVlIjoidWNXZ2ZsQXM4elVuelJSOWx3OTZZQS9Vc0VsNkpGb0ZzZm03WWNzeXBZSzVEc3NuY05oNnkwNHphYkdXazhXUGxYaDBXUlRCUWY3K0g1RkZ2TGRFVmtQdDByQUp0OHJyd21jeTI0UFcyYU5QdTFaNS9ycW1Zb1BrVmxFZ1cxYk5MTXFROGkzYkx4MGVWZjB0NXpWTE9WbjkrdlZzRVdySG5MMXhDVU5iYnU2U0JNZmhVWVNxY1pjSXUzc3ZlRGhOYkhjL29TNGVML0hpWVd5ck13LytHcGlwNHNYcUgyVXZGdFhlUDFNQjhNblR3L0taSjNEcHduYmFldml6clp2TUlYNHRodlRUL2FWZnRiK1hFdkxsUUZiRXVycnN6WEFzVzFqbnY1MzRPSmZkeTBxODVGZWRGYysrRzgzSE0yWThBYUp2QW1seTdkRktBVlJ2RE53TXd2ZkVlczA2TkZKemNyQldXeHp1blZ6M1BiQTQ3MERDOVFVNDZTMDk1ZmE2ZExsb2EvVVFhSWhwNlhyNDI0K0FpMjdGd0I4a0lYRXczM1dvUWt3STBic29hM2ZVOFdTM1YrN3ZJbFJZTkJlWCIsIm1hYyI6IjNkZDU3NTdiZTQyMzdiY2ZiODgyZTY0YjIxNzM2ZTVhNzQ1YzI2NTBmNTRiMzU0MWI4MDdmMzIxMjY3NWU3NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQ4MVNhL01IRjRIZjF2RUdYYVRndnc9PSIsInZhbHVlIjoiQ3dEOWhxZnJ1TGhhTkQ2S1lhbHJJSjJlVjRhRDVnMXhrYU1YNWhpQjJKSUlDYVUyVFlURVgxVkQ1b0xnckhmZ1A1TXVrN2Z4bStWRnFwT2RtQ3ZpbnJBU2lnS3hBL29nb3J1SVVGektGcU1neHBPNVpqK2tTVmJaUGRtTEJQV015NlJrTjZaVk1ZMHpDK0Qra0l2TU94YnhtaWVGRUg4UzB1VDROWEdhaWRxMXV2NFo3ZE1USE5yelJPM292RXJscTEweXF0VnQ3Qkt5RGN4Um5rZjYySFZleFpHU1RXQ3BYVzlsQk1ITktMMlZka1B1N3lhY0xEclgydFE1Q3hYV2lZNFUzTHhzUW13bVVWNExuZ3B0NURqOWhtNzk0ODJPUWZ2UjVud2lMVEpWTnoxV01QZFV3NDY4VlpXOFlmR1VMZ2VKVlVDV3lWd1Fid2lBb1VMSVN2UTVINXg2TlFhS1V4TFRrcHZLemZiMnBJN2RXM3ExNzJoZFc0M2ZBcTlsanIyb25ERjlEQ0RwYWhXbVVkQXZBWlRvWVBKdUFORWZLSXVHTlVSU1VhejNTTlZ3ZHIyYWpmMVJiVjFSZU1vaWlCdlpnQW1MTkJyVDdCNDY4b01lUm0rY1VUSDZjZmJsTWJYZzBuUE1NSmMvOHVXbk5sNHo1MG5IYUdUcGc3NjF2L3hFeTBBWnJUZ3pJZU5HM0RNWFZhaU8zS0hkY3ZYQkJOcnVPYjlEL25oa3dqNktiWGFzMXZsNTdzOE1hcUFjR3pqcFd6NThVNTJnbklwSU5XOXNjWUJWRWliUnBmdzE5QzNUSG5xSEtNcWNEdzlYR0lzeENqNHJZVDZ5aGtxTyIsIm1hYyI6IjMwMzkwY2VhOWNjNmZhN2Q5MTRkMTNmMjI4ODIxN2FmMTk1OGU0NjY1MTE1OWFkZmM2MzhkMjY3MmZhYWYwMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+