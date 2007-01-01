Калужанки выиграли медали на первенстве России по дзюдо

Полина Никишина и Владислава Керимова выступили в Тюмени на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревновании приняли участие 787 спортсменов из 76 регионов страны.

У калужских спортсменок из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» две медали.

Полина Никишина в весовой категории свыше 70 кг стала победительницей соревнований, а у Владиславы Керимовой в весовой категории 63 кг - «бронза».

По результатам соревнований девушки попали в состав сборной России по дзюдо, сообщили 28 октября в Минспорта.