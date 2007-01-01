Калужские мас-рестлеры выиграли медали чемпионата ЦФО
Турнир прошел 26 октября во Дворце спорта «Центральный». За победу приехали бороться около 50 сильнейших спортсменов из 9 регионов страны.
Сборная Калужской области успешно выступила и в общем зачете завоевала первое место.
«Золото» завоевали Ханна Енковская (75 кг), Анастасия Галкина (85 кг), Мохинур Абдузойирова (85+ кг), Родион Демидов (65 кг), Илья Бардин (75 кг), Иван Каунов (90 кг), Константин Курдюков (105 кг) и Иван Галкин (125 кг).
«Серебро» завоевали Оксана Игнатова (55 кг), Мария Гурикова (85 кг), Александр Алексанов (65 кг), Дмитрий Чижиков (75 кг), Арсений Панов (80 кг), Денис Роганенков (90 кг), Михаил Погорельцев (105 кг) и Иван Наумов (125 кг).
«Бронзу» выиграли Виктория Вышинская (55 кг), Анастасия Тяжева (65 кг), Марина Шлыкова (65 кг), Виктория Тишина (75 кг), Михаил Щербаков (70 кг), Данила Колоньков (75 кг) и Владимир Торопин (80 кг).