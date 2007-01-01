Афиша Обнинск
Главная Новости Спорт В Калуге пройдет чемпионат ЦФО по мас-рестлингу
Спорт

В Калуге пройдет чемпионат ЦФО по мас-рестлингу

Дмитрий Ивьев
24.10, 14:43
Это бесконтактное единоборство - национальный вид спорта Якутии. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук или перетянуть соперника.

Спортсмены со всего Центрального округа будут бороться в следующих весовых категориях от 60 до 125 килограммов у мужчин и от 55 до 85 килограммов у женщин.

Старт намечен на 9:30 26 октября в универсальном зале Дворца спорта «Центральный», сообщили в Минспорта области.

