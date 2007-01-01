Афиша Обнинск
В Калуге прошёл турнир по пара-теннису
Спорт

В Калуге прошёл турнир по пара-теннису

Дмитрий Ивьев
24.10, 10:08
23 октября состоялась церемония закрытия III Всероссийского турнира по теннису на колясках, который проходил в спортпарке «Калужники». На протяжении трех дней 34 лучших спортсмена АНО «Второе дыхание» из 16 регионов России доказывали, что страсть к теннису, жажда победы и спортивный азарт не знают никаких границ. В нашей стране соревнования по пара-теннису проходят в третий раз и впервые состязания такого ранга приняла Калуга. Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев вручил награды победителям и призерам в категориях «Мужчины», «Женщины», «Юноши» и «Девушки».

«Этот турнир – давно уже не просто спортивные соревнования. Это настоящий фестиваль несгибаемой воли, наглядный пример торжества силы духа над любыми жизненными обстоятельствами, это мощный импульс для развития паралимпийского и инклюзивного спорта не только в Калужской области, но и в России в целом. Они меняют сознание общества, показывая, что возможности человека безграничны, а спорт доступен для каждого. Благодарю организаторов и лично руководителя спортпарка «Калужники» Константина Кожевникова, тренеров, волонтеров и, конечно же, самих спортсменов за этот настоящий праздник силы, мужества и упорства», – отметил председатель Думы.

городская дума
