Спорт

Калужские рукопашники завоевали пять медалей на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
24.10, 07:00
Сборная Калужской области успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Надежды России», завоевав пять медалей. Об этом сообщили в Министерстве спорта региона.

Турнир, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 27 субъектов РФ, собрал сильнейших юных бойцов страны. Калугу представляли воспитанники спортивных клубов «Старт», «Акцент», «Чёрный Тигр», «Русские молоты» и клуба Равшана Ахмедова.

В личном зачёте Богдан Максимкин стал серебряным призёром, а Анжелика Антипова, Святослав Папченко, Энтони Агитян и Диана Чистякова - завоевали бронзовые медали.

