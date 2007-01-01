Афиша Обнинск
Спорт

Калужские шашисты завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
22.10, 16:29
1 295
Сборная Калужской области успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по шашкам «Наши надежды», прошедших в Брянске, сообщили 22 октября в министерстве спорта региона. 

В турнире участвовали 90 юных шашистов из шести субъектов РФ. Из 11 калужских спортсменов медали завоевали десять.

В возрастной группе до 14 лет Диана Рабаджи стала чемпионкой, а Анастасия Обливанцева - бронзовым призёром. 

Среди участников до 17 лет Арина Мастеева и Владислав Борисов заняли вторые места, а Дарья Изотцева и Кирилл Терехов - третьи. 

В категории до 11 лет серебро взяли Алиса Астахова и Марк Котов, бронзу - Алиса Авилова. 

Ещё одну серебряную медаль в копилку региона принесла Арина Амелина в соревнованиях девочек до 9 лет.

