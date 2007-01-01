Калужские шашисты завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях
Сборная Калужской области успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по шашкам «Наши надежды», прошедших в Брянске, сообщили 22 октября в министерстве спорта региона.
В турнире участвовали 90 юных шашистов из шести субъектов РФ. Из 11 калужских спортсменов медали завоевали десять.
В возрастной группе до 14 лет Диана Рабаджи стала чемпионкой, а Анастасия Обливанцева - бронзовым призёром.
Среди участников до 17 лет Арина Мастеева и Владислав Борисов заняли вторые места, а Дарья Изотцева и Кирилл Терехов - третьи.
В категории до 11 лет серебро взяли Алиса Астахова и Марк Котов, бронзу - Алиса Авилова.
Ещё одну серебряную медаль в копилку региона принесла Арина Амелина в соревнованиях девочек до 9 лет.
