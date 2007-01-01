Афиша Обнинск
Спорт

Калужанка завоевала бронзу на Кубке России по плаванию

Дмитрий Ивьев
22.10, 11:14
Анастасия Величко из Калужской области стала бронзовым призёром Кубка России по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, сообщили 22 октября в региональном министерстве спорта.

Соревнования прошли в Пензе и собрали 111 участников из 22 регионов страны. Калужскую область на турнире представляли воспитанники спортивной школы «Труд» - Анастасия Величко и Владислав Костов.

Анастасия завоевала бронзовую медаль в финале на дистанции 200 метров баттерфляем. Владислав Костов также показал высокий уровень, заняв пятое место в заплыве на 800 метров вольным стилем.

