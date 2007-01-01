Афиша Обнинск
Спорт

Турнир по волейболу пройдет в Калуге

Дмитрий Ивьев
21.10, 13:00
Бороться за победу юноши 2009-2010 годов рождения будут с 23 по 26 октября, сообщили во вторник в Минспорта.

Турнир соберёт 14 команд из различных городов: Белгород, Старый Оскол, Обнинск, Санкт-Петербург, Калуга, Москва, Рязань, Калининград, Тула, Липецк, Орел.

Игры пройдут в ФОК «Юбилейный» (Грабцевское шоссе, 41В), спортивном зале «Юбилейный» (Грабцевское шоссе, 43) и спортивном зале «Строитель» (ул. Никитина, 74).

