Турнир по волейболу пройдет в Калуге
Бороться за победу юноши 2009-2010 годов рождения будут с 23 по 26 октября, сообщили во вторник в Минспорта.
Турнир соберёт 14 команд из различных городов: Белгород, Старый Оскол, Обнинск, Санкт-Петербург, Калуга, Москва, Рязань, Калининград, Тула, Липецк, Орел.
Игры пройдут в ФОК «Юбилейный» (Грабцевское шоссе, 41В), спортивном зале «Юбилейный» (Грабцевское шоссе, 43) и спортивном зале «Строитель» (ул. Никитина, 74).
