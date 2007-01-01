Афиша Обнинск
Главная Новости Спорт Калужанин стал бронзовым призером чемпионата России по конному спорту
Спорт

Калужанин стал бронзовым призером чемпионата России по конному спорту

Дмитрий Ивьев
21.10, 10:35
Турнир по троеборью Low Level CCN3*-L завершился в Республике Северная Осетия - Алания. За медали боролись сильнейшие спортсмены со всей страны.

Калужскую область представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту Альберт Халиков, Дарья Катюнина и Анастасия Максимова.

По итогам выступлений Альберт Халиков на Бетельгезе завоевали «бронзу» чемпионата страны с результатом 37,8 ш.о.

Дарья и Анастасия остановились в нескольких шагах от пьедестала почета, заняв 6 и 7 места соответственно, сообщили 21 октября в Минспорта.

