Спорт

В Калужской области два спортобъекта построили по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
20.10, 11:10
В Калужской области завершено строительство двух новых спортивных объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе продолжается, причём особое внимание уделяется созданию современных площадок для занятий спортом и активного отдыха молодёжи, сообщил 20 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Одним из ключевых направлений стало возведение памп-треков - велотрасс с волнообразным рельефом. Так, в посёлке Бабынино на улице Центральной завершён монтаж элементов скейт-парка на бетонном основании. В Козельске, на территории у Стелы по улице С. Панковой, установлен памп-трек. Оба объекта оснащены ограждением, плиточным покрытием и необходимой инфраструктурой для безопасного и комфортного досуга.

Строительство велось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году в регионе запланировано благоустройство 64 общественных территорий, и на сегодняшний день работы уже завершены на 57 из них.

