Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калуга примет всероссийские соревнования по теннису на колясках
Спорт

Калуга примет всероссийские соревнования по теннису на колясках

С 21 по 23 октября в калужском спортпарке «Калужники» пройдет масштабный турнир по теннису на колясках.
Ольга Володина
19.10, 12:49
0 243
Фото: Министерство спорта Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили в региональном министерстве спорта, в соревнованиях участвуют около 34 сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из разных регионов России.

Торжественное открытие запланировано на 21 октября в 9:00, а награждение победителей состоится 23 октября в 16:00. Спортсменам предстоит соревноваться в четырех категориях: мужчины, женщины, юноши и девушки. Особое внимание организаторы уделят парному миксту, где создадут смешанные команды.

В рамках турнира для участников и тренеров проведут специальные семинары. Проект «Паратеннис РФ» ставит целью создание крепкого сообщества, где каждый человек с инвалидностью сможет найти свой путь в спорте.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpzamNZUUd4OFlxaVh2ZEdTTGpNcUE9PSIsInZhbHVlIjoiRnZsR1orTHlZdHNOSkpVYi80L2twby9qRXB6aU1rYkRDQnZlSzBqWlRZNnhGcnRQWGhjRERVTDVlb3J6dEhSK1ZOWUV1eHpqdHVSNDBFRExmejVKRy93NWJyc2YvU290R09WVGZseTNINmdpQ1Yxamo3Q3RzNHNpRFBBbWVvRUt6d2ZqV2FnUVo0S3ZiWUJKU0dNKzlWYm9vWDJYWTI5WXcrc2hhRmxEZ0YzWi82bU0vdm44N0FBYzlQUWNTVUF1RTJBRHYwaGRRNnpzWFVadThHWFhZWFdrd0U1cTA4ekxseGczTXVoOWNDZzBURUwwY3doSFFuN2pDaVZDa2JoU1E0WTEya0dIN1REemtxek16M3NPRWFOeU5ILzRZN1RiQ1VLakl5VHBxMWx3QmNnZFB6V0wzRkJHVUhsVFlERzZzbmhQYVkxL1VnMm9hdDZsbEtHWSttQ0dPS2tGUmd0ZDJXd05qTEVTWWVjY0VyY2JYRTFGSXhEZmM0dDFkNzZCMWNtU0NLRlArY0UzVnlUNjJ3RHpXWVBSR1NmeEpNa1pBZkhDMUdNWWFsZkJsN21HMU1ZR3BwZXRmaHBhQ1ZIbyIsIm1hYyI6IjRiYmExNDIzN2VjZjc2YzgxN2U4YzUzZjk0OWY1ZTYwMTJkNzdiYmQ0ZTU1YmVlYzc2M2QwY2QxNDU4OThmZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdNeXZFdHBaY2VSVGFpR1oyNzFhc2c9PSIsInZhbHVlIjoiS05iajR3eVZxd2NaNGFwK1NZOVpwaXhIdkh6TjhZRFhVUHJLbVJvcGlyMjNrMjNScjdPNFh5ZGVCTDFhOXJuSVdxajVOZ0FFM2cyMjQzRWc3bnEzSXMvQUxsdWtmWVpna2lmVWtWS25CRWtidHpHazUzR3F3NkE0dmpXalA0MzBPcGZhSkVmblBNQTlzMXRPbjJ3SjVwTzBUUlF4RTh1eUhTSktjb1RsTEF6N1k4MS9HVVVzQ1BwOHhnZjhyMUZ4UlF2NjlsZ1FyVm5sMDhjdFhPcGE4WHFnUFVWQ0dLVm44dmsvcGc4L3JxSUIwRmFJN3NkUVYvZVdseFlqaS82dzB6VU4wSlFHWktJQ0NOcXFpWFFwMTlSaDFtN1NtdUdtZnEzN1NuVjRURjlGa1lhVHROUlRtKzkrbEtzZE1hMUM1b2R0U0UyalU2VkRHSUU5bU0zN21PczRKWnhaTjZkSDJsQTlmUE9zUTIvS0RuZG9sdlVUWXlPZHorWWNuVVp4WkFqRW5XT0x2enZHYkpZblRTZDZyV3RTcDZ0VzV3T09BNE1nVWlGOEhVdkRhaUFaWHZtNU9FQU1URFJQZW9jV1NNc1pHT0gwSTQ5WHpOUU1MKzFzK2s0UFkySHllOXB6dEpHeUY3MGtIdmE4Znd0djlueENLVlNUWXZ4RkorOFhJYnA1VURTU1dFZEpGKzN5YXIyY0VFQ29Fbm1FTitZeG9POG8xYUgwNW5aR1JSQStCYTFwYmJNenU2bDdiU1FEeFBEOWRZNGMrL0lCQmh6c3lKTDZ6TmhxNGhSMzhZOG5rbVZ0ZThPZ2ZSRzUwSnRxbmdaQkNBWU1ZZ3JmeTJNMyIsIm1hYyI6IjdjYjJiZTRlMGZlMGYzYmMxMjFkZDdlYTA2M2RmOTg0ZGIxZWMxMGUyNTMzMDQwMmRiMzBiYTFkY2RiMDljYzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+