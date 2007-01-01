Калуга примет всероссийские соревнования по теннису на колясках

С 21 по 23 октября в калужском спортпарке «Калужники» пройдет масштабный турнир по теннису на колясках.

Фото: Министерство спорта Калужской области

Как сообщили в региональном министерстве спорта, в соревнованиях участвуют около 34 сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из разных регионов России.

Торжественное открытие запланировано на 21 октября в 9:00, а награждение победителей состоится 23 октября в 16:00. Спортсменам предстоит соревноваться в четырех категориях: мужчины, женщины, юноши и девушки. Особое внимание организаторы уделят парному миксту, где создадут смешанные команды.

В рамках турнира для участников и тренеров проведут специальные семинары. Проект «Паратеннис РФ» ставит целью создание крепкого сообщества, где каждый человек с инвалидностью сможет найти свой путь в спорте.