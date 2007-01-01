Афиша Обнинск
Спорт

В России обсуждают новые уроки физкультуры и школьную лигу

Дмитрий Ивьев
17.10, 13:00
В Министерстве спорта России прошла рабочая встреча, в которой приняли участие министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, министр просвещения Сергей Кравцов, а также губернатор Тульской области и руководитель комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев.

Основными темами стали подготовка к заседанию президентского Совета по спорту и развитие школьного и детско-юношеского спорта. Участники отметили, что сегодня уроки физкультуры в школах ведутся по модулям, охватывающим 32 вида спорта. Минспорт предложил расширить этот перечень за счёт таких направлений, как фиджитал-спорт и лыжные гонки - инициативу поддержал Минпросвещения.

Также стороны договорились проработать возможность открытия школьной спортивной инфраструктуры для жителей, соблюдая при этом все требования безопасности.

В ходе обсуждения подняли вопрос о введении третьего урока физкультуры в неделю и мерах поддержки более чем 72 тысяч педагогов-физруков. Сергей Кравцов предложил провести всероссийский съезд учителей физкультуры, а Дмитрий Миляев выразил готовность принять мероприятие в Тульской области.

Отдельное внимание уделили идее создания единой школьной спортивной лиги по аналогии со студенческими лигами - это упростит организацию соревнований и повысит вовлечённость школьников.

Кроме того, обсудили развитие «Президентских состязаний», которые с 2023 года проводятся как по летним, так и по зимним видам спорта. Министр просвещения предложил расширить категории участников, включив в них студентов средних профессиональных учебных заведений, что поможет расширить кадровый резерв для профессионального спорта.

