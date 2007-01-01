Калужанка завоевала «бронзу» чемпионата России по дзюдо

В Екатеринбурге 16 октября стартовал чемпионат России по дзюдо, собравший 550 участников из 65 субъектов.

- Это сильнейшие спортсмены, - рассказал министр спорта региона Олег Сердюков. - Поединки звезды дзюдо уже стали в Екатеринбурге традиционными: тут часто проводятся турниры по дзюдо разного уровня, столица Урала в третий раз в истории принимает у себя чемпионат страны.

В первый день соревнований мастер спорта России из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (г. Калуга) Александра Рябченко в весовой категории 78 кг заняла третье место. Тренирует спортсменку Татьяна Папушина.