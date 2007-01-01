В Балабаново построят крытый футбольный манеж

В Балабаново начнётся строительство современного крытого футбольного манежа. Проект прошёл отбор в Министерстве спорта РФ, сообщил 16 октября глава регионального Минспорта Олег Сердюков.

Манеж в рамках муниципально-частного партнёрства разместят в шаговой доступности от городской инфраструктуры, что сделает его удобным для жителей Балабаново и близлежащих населённых пунктов. В манеже планируется проводить не только футбольные тренировки и соревнования, но и занятия по физкультуре для разных возрастных групп.

Новый спортивный комплекс станет важным шагом в развитии массового спорта и популяризации здорового образа жизни в регионе. Он также будет использоваться как база для подготовки юных футболистов и проведения спортивных мероприятий различного уровня.

Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе Центра государственно-частного партнёрства Калужской области и администрации Боровского района.