Спорт

В Балабаново построят крытый футбольный манеж

Дмитрий Ивьев
17.10, 07:25
В Балабаново начнётся строительство современного крытого футбольного манежа. Проект прошёл отбор в Министерстве спорта РФ, сообщил 16 октября глава регионального Минспорта Олег Сердюков.

Манеж в рамках муниципально-частного партнёрства разместят в шаговой доступности от городской инфраструктуры, что сделает его удобным для жителей Балабаново и близлежащих населённых пунктов. В манеже планируется проводить не только футбольные тренировки и соревнования, но и занятия по физкультуре для разных возрастных групп.

Новый спортивный комплекс станет важным шагом в развитии массового спорта и популяризации здорового образа жизни в регионе. Он также будет использоваться как база для подготовки юных футболистов и проведения спортивных мероприятий различного уровня.

Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе Центра государственно-частного партнёрства Калужской области и администрации Боровского района.

калужская область
