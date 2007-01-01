Калужские шашисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Семь спортсменов из Калужской области вошли в число призёров всероссийских соревнований по шашкам «Города трудовой славы», прошедших в Ступино. Об этом сообщили 16 октября в Министерстве спорта региона.

В турнире, длившемся три дня, приняли участие более 120 юных шашистов из 11 субъектов РФ. Калужскую область представляли десять воспитанников специализированной спортивной школы «Шашки русские».

Особенно успешно выступили самые юные участники - в возрастной группе до 9 лет. Мстислав Фролов и Диана Рабаджи стали чемпионами как в классической, так и в молниеносной программе. Илья Жиров завоевал две серебряные медали, а Екатерина Стефанова – «бронзу» в быстрых шашках и третье место в основной дисциплине.

Среди ребят до 11 лет Иван Левин стал первым в молниеносной программе и третьим - в классической. В категории до 14 лет Тимофей Сальников принёс команде «серебро» и «бронзу», а Анастасия Обливанцева - ещё одну серебряную награду.

В общей сложности калужские шашисты завоевали семь призовых мест.