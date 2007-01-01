Афиша Обнинск
Спорт

Хоккейная «Калуга» разгромила «Тверичи-СШОР» со счётом 8:0

Дмитрий Ивьев
16.10, 08:01
Наша команда уверенно победила «Тверичи-СШОР» во второй игре, сообщили в Министерстве спорта Калужской области.

Эта победа стала продолжением успешного выступления калужан: накануне они также одержали верх над соперником - 4:2.

Уже в первом периоде капитан «Калуги» Ильхам Халилов открыл счёт, обойдя вратаря и точно поразив ворота. Во втором периоде отличились Вильданов и Никита Мазаркин. Халилов забросил вторую шайбу, оформив дубль, а завершил разгром Артём Еремин, установив окончательный счёт - 8:0.

Вратарь «Калуги» Кирилл Субботин надёжно отразил все атаки и сохранил «сухие» ворота.

Этот матч стал завершающим в домашней серии для «Калуги». Следующие игры в рамках Национальной молодежной лиги команда проведёт на выезде - 23 и 24 октября в Подольске против местного клуба «Воевода».

калужская область
