Спорт Калужские пловцы выиграли 89 медалей чемпионата и первенства ЦФО
Спорт

Калужские пловцы выиграли 89 медалей чемпионата и первенства ЦФО

Дмитрий Ивьев
15.10, 09:24
0 220
Соревнования проходили в подмосковной Рузе, они были отборочными к всероссийским состязаниям в Казани в ноябре. Калужане заняли первое общекомандное место на чемпионате и третье – на первенстве, сообщили 15 октября в Минспорта.

В личном зачёте на чемпионате ЦФО отличился мультимедалист Дмитрий Савенко из спортшколы олимпийского резерва «Олимп», который 7 раз поднимался на высшую ступень пьедестала.

Три «золота» завоевала Полина Малахова из СШОР «Юность».

Медальный комплект с двойным золотом у Алины Гайфутдиновой из «Олимпа».

4 золотых медали первенства ЦФО в копилке Екатерины Сибирко из СШОР «Труд», 3 — у Григория Вековищева из «Олимпа». Комплект наград у Полины Иванушкиной из «Олимпа» и Ивана Яковенко из «Юности».

Всего медали завоевали 39 пловцов.

Новости по тегу
спорт
