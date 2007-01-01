Калужские пловцы выиграли 89 медалей чемпионата и первенства ЦФО
Соревнования проходили в подмосковной Рузе, они были отборочными к всероссийским состязаниям в Казани в ноябре. Калужане заняли первое общекомандное место на чемпионате и третье – на первенстве, сообщили 15 октября в Минспорта.
В личном зачёте на чемпионате ЦФО отличился мультимедалист Дмитрий Савенко из спортшколы олимпийского резерва «Олимп», который 7 раз поднимался на высшую ступень пьедестала.
Три «золота» завоевала Полина Малахова из СШОР «Юность».
Медальный комплект с двойным золотом у Алины Гайфутдиновой из «Олимпа».
4 золотых медали первенства ЦФО в копилке Екатерины Сибирко из СШОР «Труд», 3 — у Григория Вековищева из «Олимпа». Комплект наград у Полины Иванушкиной из «Олимпа» и Ивана Яковенко из «Юности».
Всего медали завоевали 39 пловцов.