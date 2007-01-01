Афиша Обнинск
Калужский спортсмен стал победителем чемпионата мира по морскому многоборью
Спорт

Калужский спортсмен стал победителем чемпионата мира по морскому многоборью

Дмитрий Ивьев
14.10, 11:21
Спортсмен из Калужской области Евгений Горячковский стал чемпионом мира в составе сборной России по морскому многоборью. Соревнования в дисциплине «Ял-6 - парусная гонка» прошли на озере Иссык-Куль в Кыргызстане.

Российская команда заняла первое место.

Евгений Горячковский - воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени В. Иванова - не только внес значительный вклад в командную победу, но и выполнил норматив для присвоения звания мастера спорта России международного класса.

калужская область
