В Калужской области определили лучшие спортивные школы
В регионе завершился конкурс среди учреждений дополнительного образования в сфере спорта. Оценку проводила специальная комиссия, которая учитывала состояние инфраструктуры, качество оборудования и условия для тренировок.
Первое место присудили спортивной школе «Лидер» из Кирова и Кировского района. Второе заняла боровская школа «Звезда», а третье - «Спортивная школа по футболу «Калуга».
Победителям вручат дипломы и подарочные сертификаты в знак признания их вклада в развитие спортивного образования в регионе, пояснили 13 октября в Минспорта.
