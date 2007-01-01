Афиша Обнинск
Спорт

В Калужской области определили лучшие спортивные школы

Дмитрий Ивьев
13.10, 10:05
В регионе завершился конкурс среди учреждений дополнительного образования в сфере спорта. Оценку проводила специальная комиссия, которая учитывала состояние инфраструктуры, качество оборудования и условия для тренировок.

Первое место присудили спортивной школе «Лидер» из Кирова и Кировского района. Второе заняла боровская школа «Звезда», а третье - «Спортивная школа по футболу «Калуга».

Победителям вручат дипломы и подарочные сертификаты в знак признания их вклада в развитие спортивного образования в регионе, пояснили 13 октября в Минспорта.

