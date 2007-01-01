В Калуге начался турнир по волейболу среди девушек
Турнир продлится до 12 октября.
Лучших выявят игры 17 команд из различных городов: Калуга, Обнинск, Навля, Воронеж, Тула, Отрадное, Москва, Одинцово, Тамбов, Белгород, Санкт-Петербург, Людиново, Орёл, Смоленск.
Наш регион представляют две команды: спортивная школа № 1 им. Заслуженного тренера России В.Г. Сидоренко (тренер-преподаватель Ольга Редькина), и спортивная школа олимпийского резерва по волейболу А.Савина (тренер-преподаватель Елена Новикова), сообщили в Минспорта.
Игры проходят в ФОК «Юбилейный» (Грабцевское шоссе, 41В), спортивном зале «Юбилейный» (ул. Грабцевское шоссе, 43) и спортивном зале «Строитель» (ул. Никитина, д. 74).
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь