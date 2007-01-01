Афиша Обнинск
Спорт

Калужские рукопашники завоевали медали на «Кубке Дружбы»

Дмитрий Ивьев
10.10, 12:22
0 246
Всероссийские соревнования по рукопашному бою состоялись в городе Ставрополь, где собралось около 600 спортсменов из 23 регионов России.

Сборная Калужской области, в которую вошли шесть представителей клуба спортивных единоборств «Чёрный тигр» и один человек из спортивного клуба «Русский молот», вернулась с медалями, сообщили 10 октября в Минспорта.

Юлия Толбатова завоевала «серебро». А третьи места у Вероники Саркисовой, Святослава Папченко и Энтони Агитяна.

